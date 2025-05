Dudinha sofre lesão e desfalca time feminino do Palmeiras

A equipe feminina do Palmeiras ganhou mais um desfalque. Trata-se da atacante Dudinha, que sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito e lesão de menisco, na última segunda-feira. Ela deverá passar por cirurgia dentro de 4 a 6 semanas.

A jogadora de 19 anos está no Palmeiras desde 2022, com passagens pelo sub-20 e profissional.

Dudinha se junta a outras dez atletas no Departamento Médico. São elas: Natascha, Victoria Liss, Bianca Gomes, Lais Estevam, Andressinha, Carla Tays, Brena Carolina, Diany Martins, Giovanna Campiolo e Isadora Amaral.

O manto já tá no jeito pro desafio de logo mais! ? pic.twitter.com/h5Xyx9DZDQ ? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) May 22, 2025

Confira a nota oficial do Palmeiras:

A atacante Dudinha sofreu, na última segunda-feira (19), uma lesão. Os exames apontaram ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito e lesão de menisco. A atleta está sendo acompanhada pelo Departamento Médico do clube e deverá passar por cirurgia dentro de 4 a 6 semanas.