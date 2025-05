Dorival torce pela permanência de Yuri Alberto no Corinthians e espera reforços

O atacante Yuri Alberto voltou a salvar o Corinthians na noite da última quarta-feira. O camisa 9 marcou o gol da vitória sobre o Novorizontino, na Neo Química Arena, e ajudou a equipe a se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil.

As boas atuações de Yuri aumentam os rumores acerca de uma possível transferência para o futebol europeu no meio deste ano. Dorival, contudo, não quer perder o titular e torce pela permanência do centroavante.

O treinador não só deseja evitar saídas, como espera reforços na próxima janela de transferências.

"Não quero perder ninguém, quero ganhar alguns atletas. Isso vai ser importante. Tenho certeza que nossa diretoria vai trabalhar para isso. Vamos evitar saídas e tentar algumas chegadas", afirmou.

Yuri Alberto esteve no radar de Dorival durante a passagem do técnico pela Seleção Brasileira, mas ficou de fora da primeira pré-lista de Carlo Ancelotti à frente da Amarelinha. O comandante do Timão, no entanto, crê que o centroavante pode ganhar oportunidades em breve.

A primeira convocação do italiano será na próxima segunda-feira.

"É um jogador que foi relacionado em uma lista maior na grande maioria dos jogos da nossa comissão, lá atrás. Não sei o que pensa o Ancelotti, espero que ele seja muito feliz. Caso ele faça opção, terá um jogador que vive uma fase bem interessante, oportunista, que luta os 90 minutos. Ele cria oportunidades interessantes", comentou.

Classificado, o Timão ainda não conhece o seu adversário na fase seguinte do torneio. Os confrontos serão definidos através de um sorteio, em data a ser divulgada pela CBF. Os jogos das oitavas estão previstos para as semanas dos dias 30 de julho e 6 de agosto.

O Corinthians agora vira a chave para o Brasileirão. Neste sábado, a equipe mede forças com o Atlético-MG, na Arena MRV, pela décima rodada da liga nacional. A bola rola a partir das 21h (de Brasília).