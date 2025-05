Dorival justifica preferência por Maycon e celebra volta por cima de Félix no Corinthians

A torcida do Corinthians ficou na bronca com algumas escolhas de Dorival Júnior, apesar da vitória de 1 a 0 sobre o Novorizontino nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, resultado que classificou o time às oitavas de final da Copa do Brasil. Um dos maiores alvos de críticas da Fiel é o volante Maycon.

O jogador, que estava sem espaço com Ramón Díaz, virou titular após a chegada de Dorival e tem sido o homem de confiança do treinador. Em entrevista coletiva, o comandante justificou a preferência pelo camisa 7.

"Respeito a opinião de todos. Mas ele dá dinâmica ao time, faz a bola fluir com naturalidade, isso para mim é importante. Mesmo que ele não esteja totalmente recuperado do que passou, vem em um processo de evolução. Chamei atenção dele por estar um pouco disperso, mas se reencontrou e voltou a fazer a bola andar. É o que queremos. Notamos que ele tem essa característica, espero que aproveite ainda mais as oportunidades", afirmou.

Em contrapartida, outro atleta surpreendeu torcida pelo bom desempenho. Trata-se de Félix Torres.

O equatoriano, que é zagueiro de origem, ganhou oportunidade como lateral direito diante da ausência de Matheuzinho nas duas últimas partidas e deu uma volta por cima com atuações seguras. De alvo de desconfiança, o jogador tornou-se uma nova alternativa para Dorival na posição.

"Fico feliz pelo Félix, é um garoto que quando chegamos aqui atravessava um momento complicado. Pedimos paciência, trabalhamos muito com ele esses últimos dias. Foi importante para ele fazer duas partidas na condição que ele nos apresentou. Satisfatório isso. Resultado do trabalho de todos, em especial dele, que acreditou nessa possível recuperação. Um jogador desse nível, que atua na seleção de seu país. É satisfatório e espero que ele siga acreditando", finalizou.

Classificado, o Timão ainda não conhece o seu adversário na fase seguinte do torneio. Os confrontos serão definidos através de um sorteio, em data a ser divulgada pela CBF. Os jogos das oitavas estão previstos para as semanas dos dias 30 de julho e 6 de agosto.

O Corinthians agora vira a chave para o Brasileirão. Neste sábado, a equipe mede forças com o Atlético-MG, na Arena MRV, pela décima rodada da liga nacional. A bola rola a partir das 21h (de Brasília).