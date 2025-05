Digitais de Zubeldía: comentaristas apontam acertos do técnico no São Paulo

Entre as várias novidades implementadas por Zubeldía em 2025, a principal é a dobra de laterais, com Ferraresi e Cédric, opinaram Arnaldo Ribeiro e Renan Teixeira, na Live do São Paulo.

Para os comentaristas, este esquema é fundamental principalmente nas partidas do São Paulo como visitante.

Arnaldo: Cédric e Ferraresi é grande novidade de Zubeldía em 2025

O trabalho de Zubeldía em 2025 teve várias digitais novas nesses cinco meses. [...] Eu gosto particularmente da menos popular: [a dobradinha] Ferraresi e Cédric. É uma forma de o São Paulo mudar de sistema sem precisar de alteração na equipe. E é uma forma que faz o São Paulo jogar fora de casa de maneira muito segura. E tem ajudado a sustentar o time em três frentes.

Arnaldo Ribeiro

Renan: Novo esquema ajuda a vencer fora

Iniciar o jogo assim [com Cédric e Ferraresi] minimiza a pressão inicial do mandante, dividindo a posse de bola. E no segundo tempo, com a defesa adversária desgastada, entra a cavalaria da força e da velocidade para vencer os jogos. [...]

Renan Teixeira

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.