Defesa do Flamengo preocupa? Colunistas avaliam classificação na Copa do BR

A vitória por 4 a 2 sobre o Botafogo-PB, time da Série C do Brasileiro, na Copa do Brasil, acende um alerta para a defesa do Flamengo? No Fim de Papo, Alicia Klein e Danilo Lavieri concordaram que não.

Com o triunfo no Maracanã, o Flamengo chegou a um placar agregado de 5 a 2 e garantiu uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Alicia: Flamengo tirou o pé

O Filipe Luís vai usar os lances desse jogo para corrigir a defesa porque na Libertadores tem cometido erros defensivos. Nem tanto no Brasileiro, mas na Libertadores sim. A vantagem é que Matheus Cunha, por exemplo, não é titular do Flamengo, assim como a maior parte dos jogadores do Flamengo no início do jogo. Aí, tem uma questão técnica - são jogadores abaixo tecnicamente; a parte do entrosamento - não jogam sempre juntos; e o placar.

Alicia Klein

Lavieri: Flamengo cumpriu o dever

Quando você pega um time mais fraco, você tem o dever de cumprir sua obrigação, que é passar o carro. Se é jogo de mata-mata, preferencialmente resolver o jogo na ida, que foi o que o Flamengo nem conseguiu fazer, mas na volta resolveu com cinco, dez minutos.

Danilo Lavieri

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Fim de Papo na íntegra