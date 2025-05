Decisão na Copa do Brasil coloca à prova psicológico do Santos

Nesta quinta-feira, o Santos encara o CRB pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O embate coloca à prova o psicológico do elenco alvinegro.

A questão mental vem sendo bastante discutida no Peixe, que vive uma fase turbulenta. Já são seis embates seguidos sem triunfos, com quatro derrotas e dois empates. O clube tem apenas uma vitória nos últimos 11 compromissos.

Um fator que chama atenção é a dificuldade do Alvinegro Praiano para reagir quando sofre um gol. Considerando toda a temporada, a equipe conseguiu apenas uma vitória de virada. Isso ocorreu contra o São Paulo (3 a 1), no dia 1º de fevereiro, pelo Campeonato Paulista.

O time também só buscou o empate após sair atrás no placar uma vez. No dia 19 de janeiro, a Ponte Preta saiu na frente no Moises Lucarelli, porém os santistas conseguiram sair de Campinas com o 1 a 1 no marcador.

Além disso, o Santos não conseguiu segurar a vitória em seis partidas em 2025. Foram três empates ? CRB (1 a 1), Bahia (2 a 2) e Botafogo-SP (1 a 1) ? e três derrotas ? Vasco (2 a 1), São Bernardo (3 a 1) e Palmeias (2 a 1).

Desde o rebaixamento para a Série B, o Peixe abdicou de uma ajuda psicológica para os seus jogadores. O clube tinha Juliane Fechio como psicóloga até o fatídico 6 de dezembro de 2023.

Cleber Xavier estuda, junto com a diretoria, a possibilidade de reativar o setor neste ano.

Nesta quinta-feira, portanto, o psicológico do Alvinegro Praiano será colocado à prova no duelo com o CRB. Os paulistas precisam vencer para avançarem às oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, o embate terminou 1 a 1, na Vila Belmiro. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

A bola rola no gramado do Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), a partir das 21h30 (de Brasília).