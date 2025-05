De olho no cinturão, Virna Jandiroba se oferece para enfrentar a campeã Zhang Weili na China

Virna Jandiroba parece disposta a tudo para concretizar seu sonho de disputar o cinturão do UFC. E prova disso é o seu mais recente posicionamento. Mesmo já no posto de número 1 do ranking peso-palha (52 kg), a brasileira se ofereceu para enfrentar a campeã Zhang Weili em um cenário adverso: na China, país natal da atual detentora do título da categoria.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Virna se colocou à disposição para medir forças contra Zhang em território hostil. E o 'timing' da mensagem para a campeã parece ter sido calculado pela baiana. Afinal de contas, o UFC anunciou nesta quinta-feira (22) que promoverá um evento em solo chinês em agosto.

"Zhang Weili, eu ouvi dizer que você quer defender seu cinturão na China. Vamos fazer isso! Eu sempre quis conhecer a China. #UFCChina #UFCShangai", escreveu 'Carcará', principal favorita ao posto de próxima desafiante ao título, em sua conta no 'X' (antigo Twitter).

Plano B engatilhado

Embalada por cinco vitórias seguidas, Virna é, incontestavelmente, a desafiante natural ao título dos palhas. Entretanto, a aguardada disputa contra Zhang pode ser ameaçada por uma eventual superluta entre as campeãs Weili e Valentina Shevchenko. Caso saia do papel, tal confronto ocorreria na divisão peso-mosca (57 kg), com 'Magnum' subindo para tentar o bicampeonato.

Atenta à nova dinâmica do Ultimate de, a princípio, evitar bicampeões simultâneos, Jandiroba também trabalha com a possibilidade de competir por um cinturão até 52 kg vago. Neste cenário, portanto, sua adversária não seria Zhang, e sim alguma outra atleta que figure no pelotão de elite dos palhas. Independentemente de qual rota o UFC optar, a tendência é que Carcará entre em ação para brigar pelo título na próxima rodada.

Zhang Weili, I've heard that you want to defend your belt in China. Let's do this!! I've always wished to visit China. #UFCChina #UFCShanghai ?? ?? ?

- Virna Jandiroba (@VirnaJandiroba) May 22, 2025

