Cuello tem lesão muscular confirmada e desfalca Atlético-MG diante do Corinthians

O Atlético-MG ganhou mais um desfalque por lesão para o embate com o Corinthians, neste sábado, pelo Brasileirão, na Arena MRV. O meia-atacante Cuello deixou o jogo da Copa do Brasil diante do Maringá com dores e exames realizados nesta quinta-feira confirmaram o problema muscular.

"Após reclamar de dores na goleada sobre o Maringá, o atacante Cuello realizou exames de imagem, nesta quinta-feira, que confirmaram lesão na coxa direita. O atleta já iniciou tratamento na fisioterapia. Boa recuperação, hermano!", oficializou o Atlético. Na partida anterior, Guilherme Arana também acusou um problema muscular.

Recentemente, o técnico Cuca deixou o atacante Hulk de fora por dois jogos justamente por prevenção contra lesões musculares. Mesmo vindo jogando com frequência, Cuello jamais manifestou desgaste físico e o treinador amenizou a perda.

"Lesões não são um problema só nosso. Todo clube tem, são tantos jogos, entrega dos jogadores, aceleração, desaceleração, troca de direção, os caras fazem 10, 12 km, disputando espaço, pulando, levando porrada... Não é corrida no parque, um ou outro vai ter lesão. Quando fazemos as coisas, não fazemos à louca. Avaliamos junto com o departamento médico e, principalmente, junto com o jogador. Nunca eu vou colocar um jogador que disser que não está bem", afirmou o treinador.

Cuca ainda reforçou que conversa com todo o elenco para evitar desfalques por falta de precaução. "Consultamos o jogador, se tiver mais ou menos, fica fora. Se estiver bem, vai jogar", frisou. "Podemos colocar o jogador um pouco antes. Mas ele machucar, não significa que é algo grave. Ele teve uma dorzinha e já tiramos. Vai se recuperar agora e esperar o tempo certo. E vamos oportunizando outros jogadores", minimizou a perda.