Cuca vê melhora do Atlético-MG em goleada, mas alerta: "Perdemos muitos gols"

O Atlético-MG se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil na última quarta-feira ao golear o Maringá, por 4 a 0, na Arena MRV. Apesar da goleada, o técnico Cuca ressaltou a quantidade de gols perdidos pelo Galo.

"Nós perdemos muito gol hoje, meu Deus do céu. Bolas na trave, perdemos pênalti. Vamos melhorar. A gente trabalha sempre como complemento de treinamento a finalização. Já melhoramos e tem espaço para melhorar mais. Hoje foram bastante oportunidades, e fizemos quatro gols. Está todo mundo feliz. Tomara que a gente consiga acertar o pé assim nos outros jogos também", disse Cuca, em coletiva após o jogo.

O comandante atleticano analisou o desempenho da equipe na partida que, para ele, não foi fácil.

"Fizemos boas jogadas de transição, média e longa, até entender o que era necessário. Nós não demos nenhum chutão. Quando se tem um adversário daquele jeito, você bola uma estratégia e tenta ter alguma vantagem em cima dessas jogadas. E mesmo assim foi um jogo muito truncado, muito difícil", afirmou.

No segundo tempo do confronto, Cuca teve que tirar o meia do Cuello, que sentiu um desconforto na coxa. O treinador falou sobre as lesões no clube, que conta com Guilherme Arana, Cadu e Caio Maia no departamento médico.

"Todo clube tem lesões. São tantos jogos, com tanta entrega que os jogadores tem. Aceleração, desaceleração, troca de direção. Os caras fazem 10, 11 km disputando espaço. Um ou outro vai ter lesão. A gente não faz as coisas na louca. A gente avalia junto com o departamento e, principalmente, com o jogador. Nunca vou pôr um jogador se ele disser que não está bem. Ele não vai jogar. Agora ele vai recuperar e esperar seu tempo certo. A gente vai oportunizando outros jogadores como fizemos hoje", pontuou.

O Atlético-MG volta aos gramados no próximo sábado, às 21h (de Brasília), quando recebe o Corinthians, na Arena MRV, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.