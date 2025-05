CRB anuncia ingressos esgotados para duelo contra Santos pela Copa do Brasil

O CRB vai contar com casa cheia para o duelo decisivo contra o Santos, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé.

Nas redes sociais, o CRB comemorou a marca e agradeceu aos torcedores. A equipe alagoana ainda informou que restam alguns ingressos, mas são reservados aos sócios torcedores. É previsto que o Estádio Rei Pelé receba 13 mil pessoas, sua capacidade máxima.

VALEUUUUU, NAÇÃO!! INGRESSOS ESGOTADOS! ? Os últimos lugares que restam são destinados ao Sócio Torcedor! Se você ainda não fez seu check-in ou quer se associar pra não ficar de fora... a hora é AGORA! As vagas são limitadas e podem acabar a qualquer momento. Não dá pra... pic.twitter.com/qV1ctMd3Bv ? CRB (@CRBoficial) May 22, 2025

Na partida de ida, o CRB buscou um empate em 1 a 1 com o Santos, na Vila Belmiro. A equipe alagoana tenta igualar a sua melhor campanha no torneio, chegando às oitavas de final pela terceira vez em sua história.

Com o alto fluxo de torcedores do CRB, o bairro de Trapiche, em Maceió (AL), onde fica o Estádio Rei Pelé, contará com frotas de ônibus especiais.

Matheus Albino, goleiro do CRB, analisa duelo

Com a casa cheia, o goleiro Matheus Albino, do CRB, analisou o duelo e apontou suas expectativas para o jogo de volta contra o Santos.

"No primeiro jogo, tivemos uma boa partida. Pode-se dizer que merecíamos a vitória, sim, mas não foi um resultado ruim não. Jogamos fora de casa contra o Santos e conseguimos trazer um empate para cá. Agora, é fazer uma estratégia parecida com a que fizemos no primeiro jogo", disse Matheus Albino em entrevista coletiva.

O goleiro também revelou que o elenco do CRB vem trabalhando para a possibilidade de pênaltis.

"Temos uma grande possibilidade de penalidades, por conta do empate no primeiro jogo. Estamos com uma preparação mental muito forte para essa possibilidade. Esses dias vêm sendo de preparação para caso aconteçam as penalidades, não só nos treinamentos, mas também mentalmente e através de estudos", concluiu.