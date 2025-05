Corinthians: Augusto Melo e ex-dirigentes são indiciados em caso Vai de Bet

Do UOL, em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo indiciou quatro pessoas no Caso Vai de Bet na noite de hoje, incluindo o presidente Augusto Melo, do Corinthians.

O que aconteceu

Além do mandatário, foram implicados Marcelo Mariano (ex-diretor administrativo), Sérgio Moura (ex-superintendente de marketing) e o intermediário Alex Cassundé, dono da empresa que constava no contrato com a antiga patrocinadora.

No relatório da polícia, o presidente corintiano foi enquadrado nos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro.

Agora, os quatro nomes vão aguardar se o Ministério Público de São Paulo oferecerá denúncia. Esse é o próximo passo após a conclusão do inquérito do delegado Tiago Fernando Correia, da 3ª Delegacia do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC).

O promotor Juliano Atoji, do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo (Gaeco), participou ativamente do inquérito. Ao lado de Correia, ele conduziu oitivas e colaborou nas investigações.

Caso a denúncia seja acatada pela Justiça, Augusto Melo, Marcelo Mariano, Sérgio Moura e Alex Cassundé serão réus em processo do caso.

Relembre o caso Vai de Bet

Em março do ano passado, o Corinthians fez dois depósitos de R$ 700 mil cada para empresas de Alex Cassundé — a Rede Social Media Design Ltda, que foi escolhida para intermediar o patrocínio da Vai de Bet com o Corinthians, pertence ao empresário.

Segundo a polícia, a maior parte deste dinheiro passou por contas bancárias de três empresas de fachada e que estão em nome de "laranjas".

Uma das transferências da Rede Social Media Design Ltda foi de R$ 580 mil à Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda — mais R$ 462 mil foram transferidos para a mesma destinatária.

Em entrevista ao UOL, a sócia da empresa laranja, Edna Oliveira dos Santos, contou que vive de favor em uma comunidade em Peruíbe com os três filhos pequenos e depende do Bolsa Família para alimentá-los.

Em junho do ano passado, a Vai de Bet rompeu contrato com o Corinthians ao acionar a cláusula anticorrupção.