Com reforço, São Paulo se reapresenta de olho no Mirassol

O elenco do São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira no CT da Barra Funda após a vitória por 2 a 1 sobre o Náutico, na última terça, no Recife, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. A novidade ficou por conta de Henrique, que voltou a trabalhar sem restrições ao lado de seus companheiros.

Henrique vinha se recuperando de uma lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo e nesta quinta participou do enfrentamento em campo reduzido promovido pela comissão técnica de Luis Zubeldía.

Já os jogadores que atuaram na maior parte do tempo contra o Náutico se limitaram a exercícios regenerativos nas dependências internas do CT da Barra Funda.

O São Paulo volta a treinar nesta sexta-feira, quando encerra sua preparação para o jogo contra o Mirassol, sábado, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor é o atual 11º colocado, com 12 pontos. O time soma duas vitórias, deis empates e uma derrota na competição. O Mirassol, por sua vez, aparece logo atrás, em 12º, com 11 tentos.