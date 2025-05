Com João Fonseca e Bia Haddad, ESPN prepara mais de 240 horas de cobertura ao vivo do Roland Garros

A partir do próximo domingo, o Roland Garros terá transmissão exclusiva dos canais de esporte da Disney com cobertura in loco. A ESPN e o Disney+ exibirão todos os jogos do Aberto da França, o segundo dos quatro Grand Slams de tênis do ano, e um dos torneios mais tradicionais da modalidade. A competição será realizada até o dia 8 de junho e contará com a participação dos brasileiros Bia Haddad, João Fonseca e Thiago Monteiro.

A edição 2025 do Roland Garros contará com uma grande cobertura dos canais ESPN e do Disney+, que exibirão 100% dos jogos no streaming e as principais partidas na televisão. As plataformas Disney também contarão com edições especiais do programa Pelas Quadras durante os 15 dias de torneio, debatendo tudo que aconteceu na competição diariamente, após o encerramento do último confronto.

A janela diária de transmissão começa às 6 horas (de Brasília) e tem encerramento previsto para 19h30. Ao todo, as plataformas Disney produzirão mais de 240 horas de conteúdo ao vivo em português sobre o Roland Garros, com direito a cobertura in loco, diretamente de Paris, do repórter Matheus Castro.

The singles draws have just dropped in Paris ? and the first-round matchups are already setting the court on fire ? Everything you need to know ?? https://t.co/aLIJ7CpFSI#RolandGarros pic.twitter.com/IY6CaL7MSY ? Roland-Garros (@rolandgarros) May 22, 2025

No torneio, as grandes estrelas do tênis brasileiro são presença garantida na chave principal. A maior novidade para o torneio deste ano será a estreia de João Fonseca no saibro francês que consagrou a carreira de Gustavo Kuerten. O tenista carioca será o representante do Brasil na chave masculina ao lado de Thiago Monteiro, onde terão adversários de elite na disputa, como o número 1 do mundo Jannik Sinner e os multicampeões de Grand Slam Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

Beatriz Haddad Maia também será representante do Brasil no Roland Garros. A paulista foi semifinalista do torneio em 2023, conseguindo a melhor campanha feminina no torneio em mais de 50 anos. As grandes favoritas do Aberto da França neste ano são a líder do ranking da WTA Aryna Sabalenka e a atual tricampeã Iga Swiatek.

A equipe de transmissão da ESPN para o Roland Garros desta temporada será formada pelos narradores: Hamilton Rodrigues, Renan do Couto, Thiago Alves, Conrado Giulietti, Mauricio Bonato, Elaine Trevisan, Cledi Oliveira e Rodrigo Cascino; e pelos comentaristas: Fernando Meligeni, Dadá Vieira, Teliana Pereira, André Ghem, Fernando Roese, Sylvio Bastos e o novo integrante do time, Renato Messias.

Roland Garros é um dos torneios de destaque do extenso catálogo de direitos do tênis das plataformas de esporte da Disney. Além da competição, a ESPN e o Disney+ exibem mais de 100 torneios da ATP e WTA anualmente, incluindo Australian Open, Wimbledon, US Open, ATP e WTA Finals e os principais torneios Masters do calendário da modalidade.