Com dois de Estêvão, Palmeiras vence Ceará e avança às oitavas da Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, o Palmeiras carimbou sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe alviverde voltou a vencer o Ceará, dessa vez por 3 a 0, no Allianz Parque. Estêvão (duas vezes) e Flaco López anotaram os gols tentos palmeirenses. Na ida, o Verdão já havia vencido por 1 a 0.

Os jogos de volta da oitavas de final da Copa do Brasil estão previstos para acontecer entre os dias 30 de julho e 6 de agosto. O sorteio dos confrontos entre os 16 classificados ainda será definido pela CBF.

O Palmeiras volta a campo no domingo, contra o Flamengo, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Enquanto o Ceará tem seu próximo compromisso apenas no dia 1° de junho, contra o Atlético-MG, pela 11ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão, às 18h30.

O jogo

Primeiro tempo

A vantagem construída no jogo de ida deu ao Palmeiras um pouco mais de tranquilidade para começar o jogo. Contudo, o Verdão não teve vida muito fácil. A primeira chance amis perigosa do Palmeiras foi aos seis minutos, em cobrança de falta de Piquerez, que passou próxima do travessão de Fernando Miguel. Por volta dos 20, Estêvão fez boa jogada, tabelou com Mauricio e recebeu na área. Ele finalizou e parou em grande defesa do goleiro.

Aos 27, Aníbal Moreno ficou com a sobrea da entrada da área e mandou para fora. Três minutos depois, o Ceará cobrou uma falta de longe e Lucas Mugni mandou nas mãos de Weverton. O Verdão teve chance de abrir aos 43 minutos. Mayke cruzou na área, Lucas Evangelista dominou, finalizou e carimbou a defesa. Piquerez ficou com a sobra, mandou rasteiro e o goleiro defendeu.

Na sequência, o Ceará aproveitou um vacilo na defesa do Palmeiras, e Pedro Henrique chegou a abrir o placar após driblar Weverton. Contudo, ele recebeu o passe em posição de impedimento e o lance foi anulado após revisão do VAR.

Segundo tempo

O Ceará voltou do intervalo, assustando o Alviverde, com boa finalização de Pedro Henrique, que acabou indo para fora. Aos dois o Palmeiras chegou com perigo. Mayke acionou Estêvão mais à frente, a Cria tocou no meio para Vitor Roque, que bateu para o gol e viu Fernando Miguel salvar. Pouco depois, Gómez tentou de cabeça e mandou perto da meta de Fernando Miguel.

A partida ficou movimentada, com ambas as equipes buscando finalmente abrir o placar. Aos 12, Galeano recebeu de Rafael Ramos, ele finalizou e viu a bola desviar para fora. Dois minutos depois, Estêvão avançou em jogada individual, cruzou na área, a bola bateu em Nicolas e sobrou perigosa para Fernando Miguel. Cerca de cinco minutos depois, a Cria da Academia avançou em nova jogada pela direita e foi derrubado por Nicolas.

Daronco foi chamado no VAR e assinou a penalidade. Estêvão foi para a cobrança, mandou no canto esquerdo e viu Fernando Miguel defender. Contudo, o goleiro deu rebote no pé do camisa 41, que concluiu para o fundo das redes. Na sequência, Evangelista acionou Estêvão pela esquerda, invadiu a área, driblou a marcação e soltou uma pancada para marcar um golaço.

Aos 41 minutos do segundo tempo, o Verdão selou a vitória com o terceiro gol. Mayke lançou na área, Flaco López levou a melhor sobre Marllon, dominou, girou e bateu firme para balançar a rede de Fernando Miguel.

FICHA TÉCNICA:



PALMEIRAS 3X0 CEARÁ

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 22 de maio de 2025 (quinta-feira)



Hora: às 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)



Público: 38.598 torcedores



Renda: R$ 2.633.274,10

Cartão vermelho: nenhum



Cartão amarelo: Rafael Ramos (Ceará)

Gols: Estêvão, aos 21 e 24 minutos do 2°T, e Flaco López, aos 40 do 2°T (Palmeiras)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez (Vanderlan); Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Richard Ríos) e Mauricio; Felipe Anderson, Estêvão (Paulinho) e Vitor Roque (Flaco López).



Técnico: Abel Ferreira

CEARÁ: Fernando Miguel; Rafael Ramos, Willian Machado, Marllon e Dieguinho; Matheus Bahia Nicolas), Fernando Sobral (Lourenço) e Lucas Mugni (Matheus Araújo); Pedro Henrique (Lelê), Galeano (Aylon) e Pedro Raul



Técnico: Léo Condé