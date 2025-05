Vale Puskás? Botafogo leva gol memorável e vai às oitavas mesmo com derrota

O Botafogo foi derrotado por 1 a 0 pelo Capital-DF na noite desta quinta-feira, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, em partida válida pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Rodriguinho abriu o placar com um golaço de fora da área, acertando um chute que encobriu o goleiro Raul, lance digno de indicação ao Prêmio Puskás, oferecido pela FIFA ao gol mais bonito da temporada.

Apesar do belo gol, o Botafogo já havia construído uma sólida vantagem no jogo de ida, vencendo por 4 a 0 no Nilton Santos, o que garantiu a classificação para as oitavas de final com 4 a 1 no agregado.

Renato Paiva optou por escalar uma equipe praticamente reserva para o confronto, poupando seus principais jogadores e de olho nos próximos compromissos da temporada. O único titular em campo foi o lateral-esquerdo Alex Telles.

O Botafogo volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta o Universidad de Chile em duelo decisivo pela fase de grupos da Libertadores. Já o Capital, eliminado da Copa do Brasil, volta suas atenções para a Série D do Campeonato Brasileiro e encara o Goianésia no próximo domingo.

A CBF ainda não divulgou quando serão sorteados os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. As partidas estão previstas para ocorrer entre os dias 30 de julho e 6 de agosto, após a disputa do Mundial de Clubes.

Veja o golaço

Como foi o jogo

Os primeiros minutos da etapa inicial foram protocolares, com as equipes se estudando e poucas chances claras de gol. O Botafogo até assustou ao acertar a trave, mas o Capital não se abalou nem com o lance e nem com a desvantagem do jogo de ida. A resposta veio em grande estilo: Rodriguinho acertou um belo chute de longa distância e abriu o placar com um golaço. Apesar de ter mais posse de bola, o Glorioso não conseguiu transformar o domínio em gols e foi para o intervalo em desvantagem.

O Botafogo voltou sonolento para o segundo tempo. Aproveitando o momento, o time do Distrito Federal passou a levar perigo à área adversária e obrigou o goleiro a trabalhar. Diante da apatia da equipe, o técnico Renato Paiva promoveu mudanças em busca de uma reação.

Léo Linck deixou Capital x Botafogo, jogo da Copa do Brasil, com dores no ombro Imagem: Mateus Bonomi/AGIF

Gols e destaques

Choque forte! Aos 12 minutos, Léo Linck saiu do gol para defender uma bola aérea, mas acabou se chocando com o atacante do Capital. Na queda, caiu de mau jeito e precisou ser substituído. Raul entrou no lugar.

Na trave! Após uma falta marcada dentro da área, Alex Telles foi para a cobrança e acertou a trave, levando perigo ao gol do Capital.

Golaço do Capital! Aos 30 minutos, após a bola ser roubada na intermediária, ela sobrou para o camisa 10 Rodriguinho. O meia carregou e, de muito longe, acertou um chutaço que encobriu o goleiro Raul. Uma pintura!

Quase o empate! Em um contra-ataque rápido, Mateo Ponte finalizou com força, cruzado, obrigando o goleiro Reynaldo a fazer grande defesa. No rebote, Nathan chegou batendo, mas parou novamente em Reynaldo, que fez outra excelente intervenção.

O Capital quer jogo! Aos 6 minutos do segundo tempo, o Glorioso levou um susto. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para o zagueiro Richardson dentro da pequena área. Ele finalizou, mas pegou mal na bola, que subiu demais e passou por cima do gol, levando perigo.

O Glorioso acordou! Nathan recebeu bom passe de peito de Mateo e finalizou com força. Mais uma vez, o goleiro Reynaldo apareceu bem para salvar o Capital com uma bela defesa.

Alex Telles em ação durante Capital x Botafogo, jogo da Copa do Brasil Imagem: Vítor Silva/Botafogo

Ficha técnica: Capital 1x 0 Botafogo

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

Data e Hora: 22 de maio de 2025, às 21h30 (Horário de Brasília)

Competição: 3° rodada da Copa do Brasil

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Daniella Coutinho Pinto (BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG)

Cartões amarelos: Tobinha (CAP), Serafim (BOT), Kauan Lindes (BOT), Alex Telles (BOT), Renato Paiva (BOT)

Cartões Vermelhos: Não teve

Gols: 30'/1ºT - Rodriguinho (CAP).

Capital: Reynaldo; Vinicius, Pedro Romano, Richardson ; Maycon, Renan, Deysinho (Adílio), Erick Varão, Wallace Pernambucano, Rodriguinho (Mateus Anderson) e Tobinha (Falcão). Técnico: Roberto Fernandes.

Botafogo: Léo Linck (Raul); Mateo Ponte, Danilo Barbosa, Serafim e Alex Telles (Vitinho) ; Newton, Kauan Lindes (Jeffinho) e Patrick de Paula; Santi Rodrígues, Elias Manoel (Rwan Cruz) e Nathan Fernandes. Técnico: Renato Paiva.