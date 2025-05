Botafogo libera venda de ingressos ao público geral para decisão pela Libertadores

O Botafogo abriu na manhã desta quinta-feira a venda dos ingressos para o duelo contra a Universidad de Chile ao público geral. A partida, válida pela sexta rodada do Grupo A da Libertadores, está marcada para a próxima terça, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

Na parcial divulgada pelo clube na última quarta, 20 mil ingressos já haviam sido comercializados entre os sócios-torcedores.

DECISÃO NO NILTON SANTOS! ??? Venda de ingressos aberta ao público geral para o jogo contra a Universidad de Chile, pela Conmebol Libertadores! ?? Acesse https://t.co/VmMNMgR0SQ e garanta o seu lugar! pic.twitter.com/GJFY3D5A74 ? Botafogo F.R. (@Botafogo) May 22, 2025

O valor das entradas varia de R$ 30,00 (meia Norte) a R$ 200,00 (inteira Leste e Oeste Inferior). Os ingressos estão disponíveis para compra no site em que o clube vende os bilhetes. Os estádios Nilton Santos e General Severiano servirão como pontos de vendas físicas no domingo e na segunda-feira.

O Botafogo busca a vitória para avançar ao mata-mata da Libertadores. O Alvinegro ocupa a terceira posição do Grupo A, com nove pontos, mesma pontuação do Estudiantes. O time chileno, por sua vez, lidera a chave, com dez.

Antes do embate decisivo, a equipe de Renato Paiva entra em campo pela Copa do Brasil. Nesta quinta, o Fogão visita o Capital-DF, no Mané Garrincha, em Brasília, pelo jogo de volta da terceira fase.

Veja os valores dos ingressos para Botafogo x Universidad de Chile

Setor Leste Inferior

Inteira: R$ 200,00 / Meia: R$ 100,00

Setor Leste Superior

Inteira: R$ 90,00 / Meia: R$ 45,00

Setor Norte

Inteira: R$ 60,00 / Meia: R$ 30,00

Setor Oeste Inferior

Inteira: R$ 200,00 / Meia: R$ 100,00