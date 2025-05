Autor de três tentos, Lucas Barbosa celebra classificação do Red Bull Bragantino na Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, o Red Bull Bragantino recebeu o Criciúma no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques e goleou por 6 a 0, com três tentos de Lucas Barbosa. O atleta celebrou seu primeiro hat-trick da carreira e a classificação da equipe paulista às oitavas do torneio.

"Muito feliz, agradecer a Deus, dedicar esses gols à minha família que está comigo o tempo todo, eu vinha trabalhando bastante por isso. Muito feliz pela classificação, e seguimos", disse.

Já o atacante Thiago Borbas, dono de dois dos seis gols, elogiou o elenco do Massa Bruta.

"Temos um time bastante amplo, que dá a possibilidade de entrar, de esperar do lado de fora, mas sempre com a mesma vontade e força, e é isso, trabalho e mais trabalho", concluiu.

O Red Bull Bragantino retorna aos gramados na próxima segunda-feira, contra o Juventude, pela décima rodada do Brasileirão. A bola rola às 20h (de Brasília), no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques.