Atlético-MG presta homenagem a Cuca com placa comemorativa pelas 150 vitórias no clube

A quinta-feira foi especial para o técnico Cuca na Cidade do Galo, em Belo Horizonte. Acompanhado do irmão e auxiliar Cuquinha, da mãe, da mulher, da filha e dos dois netinhos, o treinador recebeu uma placa comemorativa pelas 150 vitórias no comando do Atlético-MG. A marca ocorreu na quarta, com os 4 a 0sobre o Maringá na Copa do Brasil.

"Estamos aqui celebrando mais um grande número do nosso comandante, chegando à marca de 150 vitórias no Atlético. O treinador mais vitorioso da nossa história. Nada mais justo e correto do que prestar essa homenagem", afirmou o diretor de futebol Victor Bagy.

Além de Cuca, somente Telê Santana, Procópio Cardoso e Levir Culpi conseguiram a expressiva marca no time. O dirigente entregou a placa ao treinador e leogiou o feito de Cuca no clube, que celebrou o feito. "Um orgulho enorme poder ter 150 vitórias à frente do Atlético. Não tenho palavras para agradecer a confiança e carinho de todo o povo mineiro. Agradeço de coração."

Cuca está em sua quarta passagem pelo Atlético-MG, no qual conquistou a Copa Libertadores de 2013, o Brasileirão e a Copa do Brasil de 2021 além de quatro estaduais. São 274 jogos pelo clube, com as 150 vitórias além de 65 empates e outras 59 derrotas. O aproveitamento é de 62,6%.

A placa de homenagem, assinada pelo presidente Sérgio Coelho, traz os dizeres: "Alexi Stival (Cuca). Já consagrado como o treinador mais vitorioso da história do Galo, você alcança a importante marca de 150 vitórias no comando da nossa equipe! Cada triunfo é sinônimo de muito trabalho, planejamento, estratégia e saber, como poucos, o que é defender o manto alvinegro. Aqui se tornou a sua casa, e nos 117 anos de história do Clube Atlético Mineiro, haverá sempre um capítulo reservado para contar as façanhas que você obteve como comandante de grandes equipes e dos nossos principais títulos! O Clube Atlético Mineiro te parabeniza por mais esse feito alcançado!"