Após 13 temporadas, Modric se despede do Real Madrid como o maior vencedor da história do clube

Luka Modric anunciou, nesta quinta-feira, que vai deixar o Real Madrid após a disputa do Mundial de Clubes, em junho. Após 13 temporadas na equipe, o meia croata de 39 anos se despede como o jogador com mais títulos na história do clube, com 28 troféus.

Início conturbado e primeira Liga dos Campeões

Modric foi contratado pelo Real Madrid em agosto de 2012, vindo do Tottenham. O clube espanhol pagou cerca de R$ 88 milhões pelo jogador (cotação da época). Após um começo difícil, o meia foi considerado a pior contratação do ano no futebol espanhol, em votação pelo jornal Marca.

Nos anos seguintes, Modric conquistou seu espaço no elenco e foi titular em boa parte da campanha do Real Madrid no título da décima Liga dos Campeões do clube, na temporada 2013/14.

Na decisão contra o Atlético de Madrid, no Estádio da Luz, em Lisboa, o croata deu a assistência para Sergio Ramos marcar o gol de empate do Real Madrid, aos 48 minutos do segundo tempo. Na prorrogação, os Merengues venceram por 4 a 1.

Trio histórico e Bola de Ouro

Em seguida, Luka Modric formou um dos maiores meio-campos da história do clube, ao lado do brasileiro Casemiro e do alemão Toni Kroos. Com o trio e liderados por Cristiano Ronaldo no ataque, o Real Madrid venceu três títulos seguidos de Liga dos Campeões, entre 2016 e 2018.

Modric ainda foi peça-chave no vice-campeonato da Croácia na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, sendo eleito o melhor jogador da competição. Seu desempenho na seleção nacional e no Real Madrid rendeu ao jogador a Bola de Ouro daquela temporada, encerrando a hegemonia de Messi e Cristiano Ronaldo, após dez anos.

Últimos anos

Nas últimas seis temporadas, Luka Modric venceu mais três títulos do Campeonato Espanhol (2019/20, 2021/22 e 2023/24) e mais duas Liga dos Campeões (2021/22 e 2023/24).

No último título europeu, o meia disputou 11 jogos e foi titular apenas três vezes. O croata ainda se tornou o maior vencedor da história da Liga dos Campeões, com seis taças, ao lado de Toni Kroos, Nacho Fernández, Daniel Carvajal e Paco Gento.

Em 2024/25, Modric entrou em campo em 56 partidas, sendo titular em 26 oportunidades, marcou quatro gols e deu três assistências.

O croata vai disputar seu último jogo no Santiago Bernabéu neste sábado, às 11h15 (de Brasília), diante da Real Sociedad, pela 38ª rodada do Campeonato Espanhol. O Real Madrid anunciou que vai prestar homenagens ao jogador.

Maior campeão da história do Real Madrid

Ao todo, Luka Modric disputou 590 partidas, marcou 43 gols e deu 66 assistências.

Conquistou seis títulos de Liga dos Campeões (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22 e 2023/24), quatro do Campeonato Espanhol (2016/17, 2019/20, 2021/22 e 2023/24), seis Mundiais de Clubes (2014, 2016, 2017, 2018, 2022 e 2024), duas Copas do Rei (2013/14 e 2022/23), cinco Supercopas da Europa (2014, 2016, 2017, 2022 e 2024) e cinco Supercopas da Espanha (2012, 2017, 2019, 2021 e 2023).

Com 28 taças, Luka Modric se tornou o jogador com mais títulos na história do Real Madrid. O croata ainda vai ter a chance de conquistar seu 29º título pelo clube no Mundial de Clubes, no próximo mês de junho.

Os Merengues estreiam na competição no dia 18 de junho, quarta-feira, às 16 horas, diante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, no Hard Rock Stadium. As duas equipes disputam o grupo H, ao lado do Pachuca-MEX e RB Salzburg-AUT.