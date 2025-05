Adaptação tática de Zubeldía funciona, e Oscar mostra credenciais como volante no São Paulo

Na noite da última terça-feira, o São Paulo garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor bateu o Náutico, por 2 a 1, no Estádio dos Aflitos, graças a gols de Luciano e Rodriguinho. Com isso, a equipe paulista avançou com o placar agregado de 4 a 2.

Em meio ao grande número de desfalques para a partida - oito, no total -, o técnico Luis Zubeldía se viu obrigado a promover mudanças na escalação. No meio-campo, por exemplo, entrou com apenas um volante de origem. Quem formou dupla com Alisson foi Oscar, que mostrou suas credenciais na 'nova' posição.

A lesão de Marcos Antônio, que vinha em bom momento, abriu a brecha para o treinador voltar a escalar o camisa 8 mais recuado. O argentino poderia ter escalado Bobadilla ou até Pablo Maia, que são volantes de origem, mas optou por Oscar, que correspondeu com toda sua qualidade e, agora, versatilidade.

O jogador é um meia-atacante de origem, que geralmente atua mais próximo da área, com a função de municiar os atacantes. No entanto, na vitória da última terça-feira, a adaptação tática do treinador fez com que Oscar, portanto, jogasse um pouco mais recuado, como uma espécie de segundo volante.

No duelo contra o Náutico, por exemplo, o jogador teve grande atuação - talvez uma de suas melhores desde o retorno ao clube. Além da assistência para o gol de Luciano, ele criou duas grandes chances e distribuiu cinco passes decisivos, mesmo atuando um pouco mais atrás.

Em termos defensivos, Oscar também se destacou pelo São Paulo: foi o segundo jogador do embate com mais desarmes, com cinco e realizou dez ações defensivas, além de ter ganhado oito dos 13 duelos que disputou pelo chão. Em suma, foi um jogo de muita movimentação do atleta como volante.

Esta, porém, não foi a primeira vez que Oscar atuou mais recuado. O camisa 8 já havia desempenhado tal função no clássico contra o Palmeiras, pela semifinal do Campeonato Paulista, em que o Tricolor perdeu por 1 a 0 graças a um pênalti polêmico. Assim como contra o Náutico, quem exerceu a função de meia armador na ocasião foi Luciano.

Já na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, no último sábado, Oscar também chegou a atuar como volante, mesmo que por menos tempo. Após a volta do intervalo, com a saída de Pablo Maia e a entrada do garoto Lucca, ele foi recuado por Zubeldía e jogou ao lado de Alisson novamente.

A tendência é que, caso Oscar atue como volante em mais oportunidades, ganhe ainda mais experiência na posição. Dessa forma, ele pode se tornar peça importante para situações como a da última terça-feira, em que Zubeldía optou por ter um volante mais construtor.

100% recuperado de lesão muscular na região posterior da coxa esquerda, Oscar fica à disposição do técnico são-paulino, seja para jogar como meia ou como volante. Na atual temporada, o atleta soma dois gols e cinco assistências com a camisa do São Paulo.

Com Oscar disponível, o São Paulo volta a campo no próximo sábado, quando encara o Mirassol, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.