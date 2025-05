Achou a posição? Comentaristas avaliam Oscar de volante no São Paulo

Na vitória do São Paulo sobre o Náutico por 2 a 1, no Estádio dos Aflitos, Oscar voltou a ser escalado como volante - e surpreendeu positivamente, na opinião de Arnaldo Ribeiro e Renan Teixeira, que debateram o tema na Live do São Paulo.

Apesar de concordarem que o meio-campista foi bem na posição, os comentaristas divergiram sobre uma possível continuidade de Oscar como volante.

Arnaldo: Oscar tem boa leitura defensiva

As duas partidas em que o Oscar começou jogando de volante me impressionaram bastante. Ele não jogou contra o Náutico apenas. Ele jogou também contra o Palmeiras, no jogo do pênalti do Vitor Roque.

Quando saiu a escalação contra o Palmeiras, acharam que o São Paulo ficaria vulnerável e que o Oscar não aguentaria o tranco, mas o time não se desestruturou, pelo contrário, teve posse. Ele tem uma leitura de marcação interessante desenvolvida na Europa. [...] Talvez a gente esteja imaginando o Oscar em uma coisa que ele não pode mais entregar.

Arnaldo Ribeiro

Renan: Parece desperdício Oscar atrás

O que surpreendeu positivamente [...] é a agressividade que ele tem na marcação. Você espera um jogador que vai fechar linha de passe, quebrar linha de passe, mas ele é mais agressivo., porrada mesmo. E isso não aconteceu por acaso. [...] O detalhe é que quando você tem um jogador tão bom, com visão de jogo e qualidade de passe [...], tendo tanta opção de volante, é um desperdício ter ele ali atrás.

Renan Teixeira

