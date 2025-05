20 clubes que apoiaram presidente da FPF contra Xaud anunciam ausência na eleição da CBF

Após apoiarem a candidatura do presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, 20 clubes anunciaram ausência na eleição da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Apesar do não comparecimento, é possível que eles votem, já que a entidade autorizou o voto remoto. Ainda assim, a abstenção deve ser a escolha das agremiações. Samir Xaud é candidato único, com apoio de 25 federações, o que inviabilizou a inscrição de uma chapa adversária.

A nota divulgada leva o lema da campanha que marca o posicionamento dos clubes durante o processo eleitoral: "Sem clube não tem futebol". A maioria das equipes pertence à Liga Forte União (LFU), bloco econômico mais próximo do presidente da FPF. Contudo, há também times da Libra.

"O futuro do futebol brasileiro precisa ser pautado pela democracia, transparência e representatividade. Não compareceremos à votação por discordarmos do processo vigente", inicia o texto, que conclui: "Estaremos prontos para conversar com a nova gestão, a partir da próxima semana, para que juntos possamos debater como mudar o processo eleitoral e outras demandas dos clubes em prol de um futebol cada vez melhor".

América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo de Ribeirão Preto, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Mirassol, Novorizontino, Santos, São Paulo e Sport são os clubes que estarão ausente da eleição da CBF. Entre os 30 que apoiaram Carneiro Bastos, mas não assinaram o comunicado de ausência, estão Atlético-MG, Avaí, Bahia, CRB, Red Bull Bragantino, Ceará, Ferroviária, Operário-PR, Vila Nova e Vitória.

No começo da semana, a maioria dos clubes brasileiros das séries A e B se uniu para fazer exigências à nova gestão da CBF. Em texto publicado por meio das redes sociais da LFU, foram exigidas mudanças no processo eleitoral da entidade máxima do futebol e o comprometimento com a criação de uma liga.

VEJA AS EXIGÊNCIAS FEITAS PELOS CLUBES À CBF:

Alteração do processo eleitoral, especialmente no que se refere ao peso dos votos

Obrigatoriedade da participação dos Clubes em todas as Assembleias Gerais da CBF

Compromisso de criação da Liga e reconhecimento de que as propriedades comerciais das Séries A e B pertencem aos Clubes

Alteração das regras de governança, dando efetivamente poder executivo à Comissão Nacional de Clubes

Profissionalização da arbitragem, garantindo dedicação exclusiva dos árbitros das séries A e B, e investimento em treinamento permanente

O calendário do ciclo 2026-2030 precisa ser aprovado por Libra e LFU em conjunto com CBF

Fomento e apoio financeiro especialmente direcionado às Séries B, C e D assim como ao Futebol Feminino

Estabelecimento de regras de Fair Play Financeiro

Ao contrário do que as movimentações recentes apontavam, a eleição da CBF não deve sofrer novas intervenções judiciais. Depois de protocolar um recurso no Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar adiar a votação, Ednaldo Rodrigues informou que não tentará voltar à cadeira de presidente. Ele protocolou a desistência no pedido para, segundo ele, "pacificar" o futebol brasileiro.

A Assembleia Geral Eleitoral está marcada para domingo, com primeira convocação às 10h30, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A comissão eleitoral permitiu a participação de forma remota, já que será um domingo de rodada do Brasileirão.

POR QUE EDNALDO RODRIGUES FOI AFASTADO DA CBF?

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro recebeu uma determinação do STF para investigar a possibilidade de a assinatura de Antônio Carlos Nunes de Lima, o coronel Nunes, ter sido falsificada, no acordo que havia encerrado a disputa no Supremo e mantido Ednaldo Rodrigues no comando da CBF. O caso veio à tona na última semana após uma perícia ser anexada ao processo.

Outro ponto que põe em dúvida a autenticidade da assinatura é o fato de Nunes, de 86 anos, ter informado à Justiça sofrer de um tumor no cérebro e cardiopatia grave. Junto à perícia, foi anexado um laudo apresentado pelo Dr. Jorge Pagura, chefe do Departamento Médico da CBF, em que o profissional indica que Nunes sofre de déficit cognitivo, especialmente após passar por uma intervenção cirúrgica considerada agressiva em 2023.

O recurso protocolado por Ednaldo Rodrigues foi feito por meio da diretoria jurídica da CBF. Ao mesmo tempo, a entidade convocou a eleição, alvo de um novo pedido, para paralisação, na Suprema Corte, feito por Ednaldo.

A única chapa inscrita é encabeçada por Samir Xaud, presidente eleito da Federação Roraimense de Futebol (FRF). O candidato reuniu apoio de 25 federações estaduais, inviabilizando que Reinaldo Carneiro Bastos, da Federação Paulista (FPF), inscrevesse sua candidatura, que precisa de, no mínimo, oito entidades estaduais.