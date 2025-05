14 times em 14 jogos: Como Abel transformou sonho em realidade no Palmeiras

Imagem: EDU ANDRADE/FATOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Do UOL, em São Paulo (SP)

O técnico Abel Ferreira está aproveitando os mais de R$ 400 milhões gastos pela diretoria do Palmeiras para montar o elenco desta temporada para realizar um sonho antigo.

O que aconteceu

A comissão técnica palmeirense vê o elenco muito mais equilibrado do que nos anos anteriores e isso reflete no campo. Desde que Abel acertou o time com uma linha de três defensores, na estreia da Copa Libertadores contra o Sporting Cristal, o Palmeiras teve 14 jogos e Abel escalou 14 times diferentes.

Acertar a escalação titular do Palmeiras virou uma missão impossível. O clube não tem mais nenhum atleta no departamento médico (apenas Bruno Rodrigues está em transição física após um ano sem jogar) e o técnico tem inúmeras possibilidades no elenco.

Nos últimos jogos, o Palmeiras conseguiu fazer um controle de carga com vários jogadores por causa do elenco. Até Facundo Torres, que teve uma sequência de 23 jogos nesta temporada, acabou sendo preservado.

O técnico tem feito rodízio em todas as posições, menos no gol, e o time não tem sentido as alterações: são 13 vitórias e 1 derrota nos últimos 14 jogos.

Com todos os atletas à disposição e dando minutos para muitos deles, Abel está realizando um sonho antigo no Palmeiras: ter dois jogadores por posição no elenco.

O que mais sonho e quero fazer é ter dois jogadores para cada posição, para não andar a inventar lugares como estou a fazer.

Abel Ferreira, após a vitória na estreia da Libertadores.

O Palmeiras deve ter seu 15º time diferente na noite de hoje, contra o Ceará. As equipes se enfrentam às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Alviverde venceu a ida por 1 a 0, no Castelão, gol de Gustavo Gómez.

O zagueiro Micael, recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo, treinou com o grupo durante a semana e voltará a ser relacionado.

Os atacantes Paulinho e Vitor Roque, desfalques no último jogo, também treinaram normalmente ontem e voltam a ser opções.