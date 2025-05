Zubeldía valoriza entrega do São Paulo em classificação: "Jogamos como se fosse Libertadores"

O técnico Luis Zubeldía foi só elogios aos seus jogadores após a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, nesta terça-feira, com a vitória sobre o Náutico, por 2 a 1, nos Aflitos, pela volta da terceira fase do torneio.

"Copa do Brasil é o mesmo que Libertadores e Sul-Americana. São 180 minutos, então te obriga a fazer uma série mais completa possível para se classificar. Se fizer 45 minutos ruins, você se complica na série. Na palestra falava que íamos jogar como copa, fechar a série de 180 minutos, não há amanhã. Muitos falavam que era um resultado curto [vitória por 2 a 1 na ida], mas se jogássemos como vínhamos jogando Libertadores, tínhamos a chance de classificar. Mentalmente jogamos como se fosse Libertadores, é o respeito que merece a Copa do Brasil e é o mesmo formato, sobretudo a partir das oitavas de final", comentou o técnico do São Paulo.

Nesta terça-feira o São Paulo entrou em campo com oito desfalques. Zubeldía fez algumas adaptações na equipe, contando com apenas um volante de ofício, Alisson, e sua estratégia deu certo, mesmo com a atmosfera hostil criada pela torcida do Náutico nos Aflitos.

Parte do sucesso da equipe no Recife se deve a Oscar. O jogador, mesmo tendo a responsabilidade de preencher o meio-campo ao lado de Alisson, ditou o ritmo da partida e colocou seus companheiros em posição privilegiada para concluírem as jogadas. O gol de Luciano, por exemplo, saiu de uma cobrança de escanteio do camisa 8.

"Para mim, ganhamos porque conseguimos achar as características que fizeram a equipe jogar bem. Tivemos duas bolas paradas de entrada, sabíamos que a presença do Oscar faria com que a possibilidade de conectar Luciano, André, Arboleda, Alan ou Ferraresi fosse muito alta. Por isso armamos o time que armamos. Hoje de entrada mostramos protagonismo", prosseguiu.

A "cereja do bolo" veio no segundo tempo. Rodriguinho foi acionado na vaga de Lucas Ferreira e marcou um golaço para confirmar a classificação do São Paulo. Mais uma vez um jovem das categorias de base saiu do banco de reservas para ser decisivo em uma partida de mata-mata. Zubeldía comemorou bastante o segundo gol tricolor, mas não só por ter sido marcado pela cria de Cotia.

"O festejo é por todo o time, por todos os jogadores, por todos que estão trabalhando. Na primeira fase os times do Brasileirão têm uma maior responsabilidade. É difícil, porque se ganha, é porque tinha que ganhar. Se não, parece que tudo está mal. O gramado estava muito complicado, chuva... então o festejo é mais pelo geral do que por um jogador", concluiu.