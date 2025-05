Yuri revela papo com zagueiro rival antes de gol corintiano: 'Jogo chato'

Autor do único gol de Corinthians 1x0 Novorizontino pela Copa do Brasil, o atacante Yuri Alberto revelou ao Sportv um diálogo com o zagueiro Patrick, da equipe do interior paulista, sobre o nível do jogo na Neo Química Arena.

O que ele falou?

Papo com rival. "A gente até brinca entre nós dizendo que precisamos nos acostumar a vencer, mesmo que a gente jogue mal. Vai ter jogo de uma bola. Eu estava conversando e até com o Patrick [zagueiro do Novorizontino] antes do meu gol: 'cara que jogo chato, é jogo de uma bola só'. Passou dois minutos e fiz o gol."

Oportunismo. "Foi um jogo de muito duelo e muita briga. Na única bola em condições, consegui fazer o gol e dar essa grande vitória, a gente sabe da importância desse resultado."

Mudança de chave. "É descansar porque temos só dois ou três dias para jogar e precisamos continuar pontuando no Brasileirão. Agradecer também o apoio da Fiel. A gente é assim, até o último minuto com muita força, e isso mostra ainda mais a nossa união e a nossa força."

Futuro na seleção? "O Ancelotti é um cara que tem muito a agregar para nossa seleção e para nossos jogadores que vão estar defendendo nossa camisa. É continuar dando meu máximo. Infelizmente, não estou na pré-lista, mas não vou deixar de trabalhar para estar na próxima convocação. Imagina jogar contra o Romero? Está tudo bem, é só agradecer a Deus pela oportunidade."