Vasco se reapresenta após classificação e treina com foco no Fluminense

Após a classificação dramática contra o Operário-PR na Copa do Brasil, o Vasco se reapresentou nesta quarta-feira, no CT Moacyr Barbosa. A equipe cruzmaltina iniciou a preparação para o clássico contra o Fluminense, válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Fernando Diniz comandou as primeiras atividades de olho no duelo, marcado para sábado, às 18h30, no Maracanã. O treinador ainda tem mais duas sessões de treino para definir o time titular.

Em recuperação de lesão no joelho direito, o meia-atacante Dimitri Payet apareceu trabalhando em imagem divulgada pelo clube. O jogador francês não joga desde a derrota para o Ceará, no dia 15 de abril.

Além de Payet, outra baixa confirmada é o meia Philippe Coutinho. O camisa 11 foi expulso na vitória sobre o Fortaleza, pela nona rodada do Brasileirão, e terá que cumprir suspensão.

Por outro lado, Diniz conta com o retorno do zagueiro Lucas Freitas, recuperado de lesão. O defensor chegou a ser relacionado para o jogo contra o Operário-PR, mas permaneceu no banco de reservas.

O Vasco mira contra o Fluminense emplacar a segunda vitória seguida no Brasileirão e subir ainda mais na tabela. O time carioca ocupa a 13ª colocação, com dez pontos somados. Já o Flu é o sétimo colocado, com 14.