Aspinall compara indefinição de futuro com período lesionado: "Difícil mentalmente"

Em julho de 2022, Tom Aspinall passou por um grande baque na carreira. Liderando um evento do UFC na Inglaterra, diante de seu público, o peso-pesado sofreu uma grave lesão no joelho no duelo contra Curtis Blaydes, com apenas 15 segundos de combate. Além de perder a invencibilidade na empresa, o atleta da 'Team Kaobon' ficou fora dos octógonos por um ano. Mas, por incrível que pareça, esse não foi o momento mais desafiador de sua trajetória no Ultimate. Segundo o próprio inglês, a atual indefinição sobre seu futuro na liga é ainda mais incômoda do que o período em que ficou lesionado.

De acordo com Aspinall, não ter sequer perspectiva de quando irá voltar a competir tem sido um desafio mental a ser superado diariamente. Sem um alvo ou data estabelecidas, o campeão interino admite que é difícil se manter motivado. Em entrevista ao podcast 'MightyCast', apresentado por Demetrious Johnson, Tom relembrou que, mesmo quando estava lesionado, recebia atualizações sobre quando poderia retomar os treinos e, eventualmente, retornar ao UFC - retorno que o ajudava a se manter ávido no processo de recuperação.

"Já estou quase um ano inativo, sem perspectiva de nada além de esperar. Então agora, na verdade, é um momento um pouco mais complicado para mim, mentalmente, do que era antes (quando me lesionei). Até as pessoas, na época, perguntavam: 'Você está bem? Como está lidando com a volta?'. Coisas do tipo. Aí eu respondia: 'Sim, estou. Tenho isso pela frente. O médico disse que já posso fazer isso, ou que em dois meses volto a fazer grappling'. Eu tinha sempre pequenas metas para alcançar. Enquanto agora é tipo: 'Só esteja pronto e nós te avisaremos'. É difícil mentalmente, essa é a parte complicada. Me manter motivado. É difícil, às vezes", admitiu Tom.

Dana e Jones divergem

Atual dono do título interino até 120 kg, Aspinall aguarda por uma superluta contra Jon Jones, campeão linear dos pesos-pesados. Mas, enquanto Dana White esbanja confiança e garante a realização do confronto sempre que questionado, o americano dá sinais opostos. 'Bones' recentemente rebateu críticas dos fãs alegando que já comunicou à alta cúpula do UFC seus planos. Posteriormente, o 'GOAT' do MMA foi flagrado em uma filmagem em que supostamente admitia ter encerrado sua carreira. Desta forma, seu futuro como lutador segue como uma grande incógnita.

Recorde indigesto

Enquanto aguarda o desfecho de sua novela com Jon Jones, Aspinall recentemente quebrou um recorde que, se pudesse optar, provavelmente não gostaria de alcançar. No início de maio, o peso-pesado se tornou o campeão interino com o reinado mais longo da história do UFC, com 536 dias nesta condição. Tom quebrou a antiga marca de Renan Barão que, entre 2012 e 2014, ficou 535 dias em posse do cinturão interino dos pesos-galos (61 kg).

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok