Transmissão ao vivo de Tottenham x Manchester United: veja onde assistir

Tottenham e Manchester United se enfrentam hoje (21), às 16h (de Brasília), no San Mamés, em Bilbao (ESP), pela final da Liga Europa.

Onde assistir? A decisão será transmitida ao vivo pela TV Bandeirantes (TV aberta) e CazéTV (Youtube).

O Tottenham chega à final da Liga Europa com uma campanha sólida, acumulando apenas duas derrotas ao longo do torneio. Na semifinal, os Spurs superaram o surpreendente Bodo Glimt, da Noruega, com um agregado de 5 a 1, garantindo vaga na decisão com autoridade.

Do outro lado, o Manchester United chega embalado e invicto. Com atuações decisivas de Bruno Fernandes e Casemiro, especialmente na fase mata-mata, os Diabos Vermelhos atropelaram o Athletic Bilbao na semifinal, vencendo por 7 a 1 no placar agregado e frustrando os planos dos espanhóis de disputar a final em casa.

Tottenham x Manchester United -- Final da Liga Europa