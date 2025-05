Transmissão ao vivo de Flamengo x Botafogo-PB: veja onde assistir

Flamengo e Botafogo-PB se enfrentam hoje (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da terceira rodada da Copa do Brasil.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Flamengo está com a vantagem nas mãos. Depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Rubro-Negro pode empatar que garante a classificação. Já o Botafogo-PB precisa vencer por dois gols para avançar direto — vitória simples dos paraibanos leva a decisão para os pênaltis.

A equipe de Filipe Luís tenta virar a chave após o empate sem gols contra o Botafogo no último clássico do Brasileirão.

Enquanto isso, o Botafogo-PB tenta quebrar uma sequência incômoda: já são seis jogos sem vitória. O empate por 1 a 1 com o Maringá na Série C deixou a equipe em alerta.

Flamengo x Botafogo-PB -- Copa do Brasil