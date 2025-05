Transmissão ao vivo de Atlético-MG x Maringá: veja onde assistir

Atlético-MG e Maringá se enfrentam hoje (21), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Após o empate por 2 a 2 no jogo de ida, Atlético-MG e Maringá voltam a se enfrentar em busca de uma vaga na próxima fase. Quem vencer avança direto, enquanto uma nova igualdade no placar leva a decisão para os pênaltis.

O Galo chega para o confronto após empatar sem gols com o Cruzeiro no clássico mineiro, pelo Campeonato Brasileiro, em partida disputada no Mineirão.

Já o Maringá também vem de empate. Pela Série C do Brasileirão, os paranaenses ficaram no 1 a 1 contra o Botafogo-PB.

Atlético-MG x Maringá -- Copa do Brasil