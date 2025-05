Tottenham vence o United, conquista Liga Europa e encerra jejum de 17 anos

O Tottenham venceu o Manchester United por 1 a 0 e conquistou o título da Liga Europa nesta quarta-feira, no Estádio San Mamés, em Bilbao, na Espanha. O gol da vitória foi marcado por Johnson e garantiu o fim de um jejum de 17 anos sem títulos para os Spurs.

A última conquista havia sido a Copa da Liga Inglesa, na temporada 2007/08. No cenário europeu, o intervalo foi ainda maior: foram 41 anos sem títulos internacionais, desde a conquista da Copa da UEFA (atual Liga Europa) em 1984.

O título da Liga Europa não representou apenas uma quebra de jejum, ele vem com um bônus valioso: uma vaga direta na próxima edição da Liga dos Campeões.

Ambos os finalistas tiveram campanhas decepcionantes na Premier League. Apenas um ponto separou Manchester United e Tottenham na parte de baixo da tabela. O United terminou a competição em 16º lugar, enquanto os Spurs fecharam ficaram em 17°.

Mazraoui, do Manchester United, e Richarlison, do Tottenham, disputam bola na final da Liga Europa Imagem: Thomas COEX / AFP

Como foi o jogo

Os primeiros minutos foram intensos, como se espera de uma final europeia. As duas equipes começaram em um ritmo acelerado e buscaram o ataque desde o apito inicial. Tanto Manchester United quanto Tottenham conseguiram chegar à área adversária, alternando jogadas em profundidade com os tradicionais cruzamentos pelo alto.

Foi justamente pelo alto que os Spurs encontraram o caminho do gol. Após um cruzamento e bate-rebate dentro da pequena área, Johnson levou a melhor e empurrou para as redes.

Precisando do resultado, o Manchester United passou a pressionar e empurrou o Tottenham para o campo de defesa. Os Red Devils aumentaram a troca de passes e dominaram a posse de bola, enquanto os Spurs recuaram e apostaram nos contra-ataques. O Manchester United até tentou, mas esbarrou em uma defesa bem organizada do Tottenham.

Gols e Destaques

Bloqueado! O volante Sarr apareceu como elemento surpresa dentro da área após um cruzamento perigoso. Na hora da finalização, porém, foi travado por Maguire que salvou o Manchester United de sofrer o primeiro gol.

Fumaça pela direita! Aos 28 minutos do primeiro tempo, Amad Diallo fez boa jogada pela ponta, partiu pra cima de Udogie e deixou o lateral na saudade. Na sequência, cruzou forte para a área, mas Johnson apareceu bem e tirou a bola da área.

1 a 0. Em cruzamento vindo da lateral, a defesa do Manchester United vacilou. Johnson se antecipou a Luke Shaw dentro da pequena área, e após um bate-rebate entre os dois, foi o atacante do Tottenham quem deu o toque final. A bola morreu no fundo das redes, abrindo o placar na decisão europeia.

Quase! Aos 11 minutos do segundo tempo, Bruno Fernandes levantou a bola na área, e o zagueiro Yoro apareceu bem entre os marcadores. Deu um leve toque com a ponta dos pés, mas o goleiro Vicario saiu rápido do gol e fez a defesa.

No limite! Após bola levantada na área, Vicario saiu mal do gol e espalmou na direção de Hojlund. O atacante do United cabeceou com o gol praticamente aberto, mas Van de Ven apareceu na hora certa e salvou em cima da linha, evitando o empate de forma heroica.

No último minuto! Já nos acréscimos do segundo tempo, o Manchester United levantou uma boa bola na área, mas Vicario apareceu mais uma vez com uma grande defesa, garantindo o título para o Tottenham.

Ficha técnica: Tottenham 1 x 0 Manchester United

Local: Estádio San Mamés, em Bilbao, na Espanha

Data e Hora: 21 de maio de 2025, às 16h00 (Horário de Brasília)

Competição: Final da Liga Europa

Árbitro: Felix Zwayer

Assistentes: Robert Kempter e Christian Dietz

VAR: Bastian Dankert

Cartões amarelos: Diallo (MUN), Van de Ven (TOT), Richarlison (TOT), Zirkee (MUN), Maguire (MUN),

Cartões Vermelhos: Não teve

Gols: 41'/1ºT - Johnson (TOT)

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Van de Ven e Udogie (Spence); Bissouma, Pape Sarr (Gray) e Bentancur; Johnson (Danso), Solanke e Richarlison (Son). Técnico: Ange Postecoglou.

Manchester United: Onana; Yoro, Maguire e Shaw; Mazraoui (Dalot), Casemiro, Bruno Fernandes, Diallo, Mason Mount (Garnacho) e Dorgu (Mainoo); Höjlund (Zirkee). Técnico: Rúben Amorim.