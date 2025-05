Tottenham bate Manchester United, conquista Liga Europa e encerra jejum de títulos

O Tottenham é o campeão da Liga Europa 2024/2025. Nesta quarta-feira, o clube de Londres venceu o Manchester United por 1 a 0, no Estádio de San Mamés, em Bilbao (Espanha), com gol de Brennan Johnson, e voltou a celebrar um título após longo jejum.

O Tottenham encerrou um jejum de 17 temporadas sem título, já que a última conquista havia sido a final da Copa da Liga, contra o Chelsea, em 2008. Além disso, a equipe de Londres venceu um campeonato continental pela primeira vez desde a Copa da Uefa (atual Liga Europa) da temporada 1983/1984, quando derrotou o Anderlecht na final por 4 a 3 nos pênaltis, após um empate por 2 a 2 no tempo normal. Ao todo, o time tem três títulos de Liga Europa: 1971/1972, 1983/1984 e 2024/2025.

Os Red Devils, por sua vez, que venceram a Liga Europa de 2016/2017 sobre o Ajax, voltam a ficar com o vice-campeonato do torneio. Na temporada 2020/2021, o Manchester United perdeu do Villarreal nos pênaltis por 11 a 10, após empatar em 1 a 1 com a bola rolando. O último título da tradicional equipe inglesa, tricampeã da Liga dos Campeões, foi a FA Cup da temporada passada.

Agora, ambas as equipes voltam suas atenções à rodada final do Campeonato Inglês, no domingo, às 12h (de Brasília). O Tottenham enfrenta o Brighton, no Tottenham Hotspur Stadium, enquanto o Manchester United recebe o Aston Villa, no Old Trafford. Os dois times não brigam por nada na tabela da competição nacional e fizeram uma campanha abaixo do esperado.

O JOGO

Primeiro tempo

O jogo começou equilibrado, com o Manchester United tentando tomar a iniciativa, mas quem levou mais perigo foi o Tottenham. Logo aos 11 minutos, após pressão de Solanke sobre Maguire, Johnson quase aproveitou um erro defensivo, mas a jogada não se concretizou.

Aos 16, o United respondeu com um chute muito perigoso de Diallo, que cruzou a frente do gol de Vicario. Pouco depois, aos 28, Diallo voltou a assustar em mais um chute forte que passou perto. O próprio Diallo vinha sendo a principal ameaça dos Red Devils no primeiro tempo.

O Tottenham inaugurou o marcador aos 41 minutos do primeiro tempo. Pelo lado esquerdo do campo de ataque, Sarr cruzou de canhota para Brennan Johnson. O atacante do clube londrino finalizou travado com Luke Shaw e a bola foi em direção ao gol. Onana até tentou alcançar, mas não impediu o tento adversário.

O empate quase veio no apagar das luzes da primeira etapa. Aos 46 minutos, Bruno Fernandes cobrou uma falta com perigo, obrigando Van de Ven a bloquear o chute praticamente em cima da linha.

Segundo tempo

No segundo tempo, o Manchester United voltou mais agressivo e quase empatou aos 12 minutos. Bruno Fernandes cobrou uma falta fechada, Yoro quase desviou, mas Vicario defendeu, e Solanke afastou o perigo. Pouco depois, aos 16, Dorgu fez bela jogada pela esquerda, deixou Diallo em boa posição, mas ele demorou a finalizar e acabou desarmado.

O Tottenham respondeu no contra-ataque aos 17, quando Solanke recebeu em ótima posição na área, mas Udogie errou o passe que poderia deixar o atacante na cara do gol. Aos 19, Richarlison sentiu e precisou ser substituído por Son.

A grande chance do United veio aos 22 minutos. Após saída errada de Vicario, Hojlund cabeceou, e Van de Ven, em cima da linha, salvou com um salto acrobático e um bloqueio com a perna direita, evitando o empate de forma espetacular. Nos acréscimos, Vicario fez uma linda defesa depois de uma cabeçada.