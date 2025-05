Torcedor do SPFC atingido por placa acorda, tem melhora, mas segue na UTI

Do UOL, em São Paulo

O torcedor do São Paulo Ivan Bezerra da Silva apresentou melhora, mas segue internado na UTI do Hospital Albert Einstein. O filho Alexandre Edward atualizou a condição do pai em postagem nas redes sociais.

Meu pai veio a acordar. A situação pulmonar melhorou e tiraram ele do tubo respiratório. Desde então, vem sendo um pouco corrido, pois ele ainda está um pouco confuso, então precisamos estar sempre atentos para ajudar. Alexandre Edward, nos Stories do Instagram

O caso dele ainda é delicado. Ele segue aqui na UTI do Albert Einstein.

O que aconteceu

Ivan passou por "um procedimento para limpeza do pulmão e estava com quadro de broncoaspiração". Ryan, o irmão de Alexandre, teve um quadro menos grave e já teve alta.

Alexandre relatou que o São Paulo designou uma assistente social para acompanhamento in loco: "Um médico do São Paulo compareceu no Hospital Campo Limpo na madrugada e autorizou a transferência para o Albert Einstein. Desde então, estamos sendo bem apoiados aqui. Eles também mandaram uma assistente social do clube".

Queda após festa

A placa, que estava na arquibancada oeste do Morumbis, despencou sobre torcedores que estavam no setor térreo durante São Paulo 1x1 Libertad. Ivan e Ryan foram as vítimas de maior gravidade e estão hospitalizadas.

O acessório caiu durante a comemoração do gol de empate do Tricolor, já nos minutos finais do embate. Torcedores bateram na estrutura, que não aguentou e despencou da arquibancada.

A peça é uma espécie de divisória da arquibancada para as tribunas. O São Paulo emitiu uma nota afirmando que "seguirá acompanhando o caso e dando suporte para que os torcedores tenham a melhor recuperação possível."