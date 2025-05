Torcedor atingido por placa de ferro no Morumbis apresenta melhora, mas continua na UTI

Filho de um dos torcedores atingidos por uma placa de ferro no estádio do São Paulo, Alexandre Edward trouxe novas atualizações sobre o quadro clínico de seu pai, Ivan Bezerra. De acordo com o torcedor, que esteve no Morumbis, Ivan apresentou evolução, mas seu caso ainda é "delicado".

Segundo Alexandre, seu pai acordou, mostrou melhora na situação pulmonar e foi retirado do tubo respiratório. Apesar disso, o quadro de Ivan ainda é tratado como delicado, e ele segue internado na UTI do Hospital Albert Einstein.

"Desde então, vem sendo um pouco corrido, pois ele ainda [está] um pouco confuso, então precisamos estar sempre atentos para ajudar", relatou Alexandre nas redes sociais.

Irmão de Alexandre, Ryan também foi atingido pela placa de ferro. O torcedor também estava na UTI, mas evoluiu bem nos últimos dias e foi liberado pelos médicos do Hospital Albert Einstein na última segunda-feira.

O acidente

Torcedores do São Paulo foram feridos por uma placa de ferro que caiu no setor das cadeiras térreas Oeste do Morumbis, atrás dos bancos de reservas, na última quarta-feira (14), durante o empate do Tricolor com o Libertad, do Paraguai, em 1 a 1, pela fase de grupos da Copa Libertadores.

A placa de ferro teria caído após tapas dos torcedores, empolgados com o gol de empate do São Paulo aos 44 minutos do segundo tempo. Inicialmente, os torcedores feridos foram encaminhados para o Hospital Campo Limpo, mas posteriormente foram transferidos pelo clube para o Hospital Albert Einstein.

Na última nota publicada sobre o caso, por volta das 03h40 (de Brasília) da última quinta-feira (15), o São Paulo afirmou que "segue oferecendo suporte, e na torcida por uma pronta recuperação".