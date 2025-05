Tensão entre Ian Garry e Michael Morales esquenta após UFC Vegas 106

A rivalidade entre Ian Machado Garry e Michael Morales ganhou um novo capítulo após os acontecimentos do último fim de semana no UFC Vegas 106. Com uma vitória avassaladora por nocaute sobre Gilbert 'Durinho' Burns, o equatoriano de 25 anos não apenas manteve seu cartel invicto - agora com 18 vitórias - como voltou a mirar no irlandês como próximo oponente.

Garry respondeu com serenidade às declarações do rival, destacando que jamais teve qualquer tipo de contato direto com ele. Durante sua participação no programa 'The Ariel Helwani Show', o europeu se disse surpreso com a hostilidade.

"Se ele tem um problema, que fique com ele. Isso não me incomoda. Eu não acredito que já tenha conhecido ele, trocado uma palavra com ele, nada", afirmou o peso meio-médio (77 kg).

Apesar do tom provocativo adotado por Morales, o irlandês demonstrou respeito pelo desempenho do equatoriano diante de Durinho, seu amigo pessoal. Mesmo sem confirmação sobre um eventual duelo, ele reforçou sua disposição em aceitar o confronto, caso o UFC decida promovê-lo.

"Gilbert é um grande amigo meu, então eu tinha que assistir. Morales fez o que precisava fazer. Ele mostrou o espírito de lutador que tem. Vou lutar com ele em algum momento, porque quando eu for o campeão, vou enfrentar todos os próximos desafiantes", declarou.

Rivalidade crescente

Durante entrevista ao mesmo programa, Morales foi direto ao justificar sua animosidade. Segundo ele, Garry tem demonstrado desrespeito por nomes que admira, como Belal Muhammad e Neil Magny. Além disso, mencionou um suposto incidente ocorrido no Instituto de Performance do UFC envolvendo pessoas próximas como um fator que agravou a tensão.

"Quero bater nele... Não gosto dele. Acho que ele tem sido muito desrespeitoso com lutadores que admiro, como Belal ou Magny. Eles não merecem esse desrespeito. Acho que ele fala demais. Uma vez, ele teve problemas no Instituto de Performance do UFC com algumas pessoas que eu conheço. Quando soube disso, fui procurar saber o que ele estava fazendo, mas ele não estava lá. Depois disso, só quero finalizá-lo com um estrangulamento", disparou o invicto sul-americano.

Apesar da troca de farpas, ainda não há nenhuma confirmação oficial por parte do Ultimate sobre um eventual duelo entre os dois atletas. Vale lembrar, no entanto, que Garry - atual sexto colocado no ranking da categoria - foi o reserva da luta entre Belal Muhammad e Jack Della Maddalena, vencida pelo australiano e o consagrando como novo campeão da divisão, o que o posiciona como potencial próximo desafiante ao cinturão.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok