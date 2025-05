Técnico campeão da Liga Europa tem ligação com o Vasco e cita o Corinthians

Ange Postecoglu, técnico campeão com o Tottenham da Liga Europa, foi questionado antes do título sobre ser torcedor do Vasco e desconversou para não causar problemas, caso venha treinar algum clube brasileiro, usando o Corinthians de exemplo.

O que aconteceu

Postecoglu citou o Corinthians como exemplo de equipe brasileira, a quem poderia treinar em algum momento.

Tenho que ter cuidado com quem torço, porque vai que um dia eu vire técnico no Brasil e eu acabe, sei lá, no Corinthians ou algo assim, e isso me causará problemas. Ange Postecoglu

O grego disputou um amistoso contra o Vasco, ainda como jogador. Na ocasião, o então treinador atuava como zagueiro pelo South Melbourne, da Austrália, equipe que recebeu o Cruzmaltino em 1985. Postecoglu revelou que foi presenteado por Roberto Dinamite na época.

Eu amo o futebol brasileiro. Na verdade, joguei contra o Vasco da Gama em 1985, eles vieram para a Austrália e Roberto Dinamite estava jogando na época. Ganhei a camisa dele e ainda a tenho, então toda vez que visito o Brasil há sempre uma associação com o Vasco.

A entrevista coletiva aconteceu antes do título desta quarta-feira, na vitória por 1 a 0 contra o Manchester United - Postecoglu levou o Tottenham ao título da Liga Europa após 17 anos de jejum, além de 41 anos sem conquistar uma taça internacional.