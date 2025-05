São Paulo goleia Real Brasília e soma segunda vitória seguida no Brasileiro feminino

Na tarde desta quarta-feira, o São Paulo goleou o Real Brasília, por 5 a 0, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Bia Menezes, Isa, Crivelari (2x) e Bruna Calderan anotaram os gols do Tricolor no CFA Laudo Natel, em Cotia (SP).

Com a goleada, o São Paulo assumiu, momentaneamente, a vice-liderança do Brasileiro feminino, mas depende de outros resultados para manter o posto. A equipe somou a segunda vitória consecutiva e chegou aos 24 pontos. Já o Real Brasília segue em 13º, com apenas nove pontos.

Agora, as duas equipes voltam a campo por competições distintas, após a pausa para a data Fifa. O São Paulo visita o Palmeiras no próximo dia 4 de junho, às 19h (de Brasília), na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

O Real Brasília, por sua vez, também encara o Palmeiras, mas três dias depois, em duelo válido pela 13ª rodada do Brasileiro feminino. A bola rola no dia 7 de junho, a partir das 21h, no Estádio Ciro Machado do Espírito Santo.

Os gols do jogo

O São Paulo abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio curta, Bia Menezes cruzou à meia-altura para dentro da área. Crivelari se antecipou à marcação e completou para o fundo das redes, fazendo 1 a 0 para o Tricolor. A arbitragem, porém, entendeu que não houve o desvio da atacante, e deu o gol para Bia Menezes.

Com 31 minutos, o São Paulo ampliou a vantagem. Dudinha fez belo cruzamento rasteiro para dentro da área e Isa só teve o trabalho de empurrar para o gol.

Logo no primeiro minuto da segunda etapa, o São Paulo fez o terceiro gol. Crivelari aproveitou sobra após finalização e chutou de primeira, encobrindo a goleira do Real Brasília.

Aos 28 minutos, o São Paulo transformou a vitória parcial em goleada. Bia Menezes cobrou falta para dentro da área e Crivelari cabeceou para o fundo do gol. Minutos depois, o quinto gol saiu com Bruna Calderan, que desviou de cabeça após novo cobrança de falta de Bia Menezes.