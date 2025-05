São Paulo ganha folga após vaga na Copa do Brasil e se reapresenta na quinta-feira

O elenco do São Paulo recebeu um dia de descanso após a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Na última terça-feira, o Tricolor venceu o Náutico, por 2 a 1, no Estádio dos Aflitos, e garantiu vaga na fase seguinte do torneio nacional graças ao placar de 4 a 2 no agregado.

Os jogadores do São Paulo, portanto, terão a quarta-feira de folga para descansar e recuperar as energias após a viagem de volta à capital paulista.

A reapresentação do elenco tricolor está marcada para esta quinta-feira, no período da manhã, no CT da Barra Funda. O grupo dará início à preparação para o duelo contra o Mirassol, válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Luís Zubeldia, portanto, terá apenas dois dias para preparar a equipe para o confronto diante do Mirassol. A bola rola neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis.

Para o duelo, a tendência é que o treinador siga tendo os desfalques de Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (lombalgia), Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Ferreira (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo) e Marcos Antônio (lesão na região posterior da coxa esquerda).

Classificado na Copa do Brasil, o São Paulo, agora, mira continuar subindo na tabela da Série A. Neste momento, o Tricolor paulista ocupa a 11ª colocação, com 12 pontos conquistados. Na última rodada, o time venceu o Grêmio, em casa, por 2 a 1.