São Paulo empata com o Red Bull Bragantino e segue fora do G8 no Brasileiro sub-20

Na tarde desta quarta-feira, o São Paulo empatou sem gols com Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.

O duelo foi marcado por certo equilíbrio entre as equipes. O Red Bull Bragantino teve as melhores oportunidades, mas parou em boas defesas do goleiro tricolor, João Pedro. Já o São Paulo, nas poucas chances que encontrou, não conseguiu ser efetivo.

Nos minutos finais do segundo tempo, o São Paulo fez uma pressão maior para tentar buscar o resultado, mas o goleiro Gustavo Reis fez duas defesas e ajudou a manter o empate no placar.

Com o resultado, o São Paulo chegou aos 13 pontos e ocupa a 12ª colocação na tabela do Brasileiro sub-20, ficando a quatro pontos do G8. Já o Red Bull Bragantino alcançou os 20 pontos e figura na quinta posição.

As duas equipes, agora, voltam a campo pelo Campeonato Paulista sub-20. O São Paulo encara o Capivariano neste sábado, às 15h (de Brasília), no CFA Laudo Natel, pela quinta rodada do Estadual. No mesmo dia e horário, o Red Bull Bragantino recebe o Referência em seu CT.