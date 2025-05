Santos perde do Vasco e desperdiça chance de colar no G8 do Brasileiro sub-20

O Santos perdeu para o Vasco por 2 a 1, nesta quarta-feira, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. O jogo foi realizado na Vila Belmiro, já que o CT Rei Pelé está em obras.

Os cariocas abriram dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo, com Leo Jaco e GB. Os mandantes, que viram Kenay ser expulso ainda aos 23 minutos, descontaram com Gabriel Simples.

Com o resultado, os Meninos da Vila aparecem na 10ª colocação, com 14 pontos, três a menos que o América-MG, primeira equipe dentro do G8. Já o Vasco subiu para sexto, com 18.

Na próxima rodada, o Santos visita o Corinthians. O clássico está marcado para terça-feira, às 18 horas (de Brasília). O Cruzmaltino, por sua vez, recebe o Vasco, na quarta-feira, às 15 horas.

Antes disso, porém, o Peixe foca no Campeonato Paulista sub-20. O time encara o Novorizontino no sábado, às 15 horas, fora de casa, pela quinta rodada.