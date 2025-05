Rodriguinho se surpreende com belo gol pelo São Paulo no Recife: 'Primeiro gol em três anos'

Rodriguinho festejou muito o belo gol marcado na vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Náutico, nesta terça-feira, no Recife. O meio-campista revelou a superação de uma lesão sofrida nos treinamentos para estar em campo nesta partida da Copa do Brasil.

"Meu primeiro gol faz uns três anos. Estou muito feliz de ter entrado em campo, tive um entorse no pé no treino esses dias e nem sabia se hoje estaria aqui", disse o jogador, autor do segundo gol são-paulino.

Rodriguinho contou como foi a bela batida na bola. "Jogo difícil, mas saímos classificados. Eu treino muito essas batidas de fora da área, nem olhei se estava sem goleiro, só bati. Feliz pelo gol."

O São Paulo volta a campo no sábado, às 18h30, quando vai enfrentar o Mirassol, no MorumBis, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.