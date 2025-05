Os 1048 dias de Rodriguinho: meia negou ofertas antes de alucinar Zubeldía

Rodriguinho marcou em sua estreia como profissional no dia 7 de julho de 2022 ao atuar em um São Paulo com escassas opções no meio de campo. O gol, naquela época, sinalizou a chance de sequência a mais uma joia de Cotia. Mas foi só ontem, 1048 dias depois, que ele voltou a balançar as redes — e alucinou o técnico Luis Zubeldía.

Os 1048 dias de Rodriguinho

O jovem de 21 anos não seguiu o "protocolo" de deslanchar rápido, ganhar espaço e partir para o futebol europeu, como ocorre com uma série de atletas formados em grandes clubes brasileiros.

O início de carreira de Rodriguinho, por outro lado, é marcado por uma série de obstáculos — que envolvem lesões, ofertas recusadas e até uma promessa quase quebrada.

Rodriguinho comemora seu gol pelo São Paulo contra a Universidad Católica Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Depois de marcar seu primeiro gol, ele não recebeu grandes oportunidades sob comando de Rogério Ceni. Aquele ano ainda "acabou mais cedo" para o atleta diante de um problema nas costas que o afastou por duas semanas.

A temporada de 2023 ameaçou ser diferente, e Rodriguinho passou a ser um reserva frequentemente utilizado por Dorival Júnior, que havia substituído o ex-goleiro em abril. Na época, o técnico chegou a dizer que o garoto estava "pedindo passagem" no elenco.

Em meio aos elogios, ele despertou o interesse do PSG, que chegou a enviar olheiros para o Brasil e "se impressionou" positivamente com as análises.

Rodriguinho durante treino do São Paulo no CT da Barra Funda Imagem: Erico Leonan/SPFC

O São Paulo bateu o pé e segurou o jogador, mas as oportunidades voltaram a desaparecer. Sem prestígio em um elenco recheado por Lucas e James Rodríguez, o jovem chegou a atuar pela equipe sub-20 nos meses finais daquele ano.

Rodriguinho quase deixou o clube no início de 2024 e chegou a ser monitorado por um rival, mas a saída de James aliviou, parcialmente, o cenário.

Em agosto, o cria de Cotia chegou a receber propostas de diferentes clubes da Série A, mostrou resiliência e optou por ficar — na época, o São Paulo via com bons olhos um empréstimo justamente pela necessidade de "rodagem".

O 2025 de Rodriguinho começou com promessa de chances por parte da diretoria. Uma lesão no joelho adiou o planejamento por mais de um mês, mas ele não havia recebido grandes oportunidades mesmo recuperado... até ontem.

Rodriguinho comemora gol durante Náutico x São Paulo, duelo da Copa do Brasil Imagem: Marlon Costa/AGIF

O camisa 15 entrou no lugar do também jovem Lucas Ferreira já no 2° tempo do jogo contra o Náutico e caprichou: 1048 dias depois, ele voltou a balançar as redes em chute categórico de fora da área.

O gol alucinou Zubeldía, que invadiu o gramado e tomou cartão amarelo ao celebrar o feito do comandado. O técnico fechou a noite mandando um recado a Rodriguinho na entrevista coletiva. O pedido? Demonstrar "constantemente" que quer ter espaço no time.