Rivaldo aborda situação de Neymar e vê Kaká como 'pessoa ideal' na seleção

Pilar do pentacampeonato do Brasil na Copa do Mundo de 2002, o ex-meia Rivaldo abordou à Betfair a situação envolvendo Neymar e aproveitou para sugerir o nome de Kaká, que também participou do título daquele mundial, para ajudar Carlo Ancelotti na seleção brasileira.

O que ele falou?

Agenda de Neymar. "É uma situação delicada porque todos sabem do que o Neymar é capaz. As pessoas não entendem todas as agendas que ele precisa cumprir, além do Santos e do futebol. Isso às vezes o prejudica, fazendo ele ser muito criticado pela imprensa e pelos torcedores, ainda mais pelo momento que o Santos está passando."

Quem pode ajudar Ancelotti? "Ele vai precisar de pessoas do Brasil neste processo. Na minha opinião, a pessoa ideal é o Kaká. Ele já jogou e trabalhou com o Ancelotti, é preparado, inteligente e conhece muito bem o futebol brasileiro. Ele tem o respeito do treinador, que o vê quase como um filho. Se for para chamar alguém daqui, seria ele, sem dúvida."

Otimismo com seleção. "O Brasil tem tudo para voltar ao protagonismo. Com trabalho sério e nomes comprometidos, vamos voltar a sonhar alto. É hora de apoiar."

CR7 no Brasil? "Gostaria que ele, mesmo aos 40 anos, vestisse a camisa de algum clube brasileiro para entender de verdade o que é jogar por um time do Brasil. Seria gigantesco para qualquer time ter um nome como o dele em seu elenco e sua história."