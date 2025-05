Richarlison celebra título em ano conturbado: 'No final deu tudo certo'

O Tottenham voltou a levantar uma taça após 17 anos de jejum. Nesta quarta-feira, no Estádio San Mamés, em Bilbao, os Spurs venceram o Manchester United por 1 a 0 e conquistaram o título da Liga Europa. Richarlison celebrou seu primeiro título com a camisa do clube inglês, mesmo em um ano considerado "conturbado" pelo próprio atacante.

O que ele disse?

Acho que muitos perguntaram porque eu iniciei o jogo e não o Son. Isso vem do trabalho, vem do dia a dia. Aproveitei bem a oportunidade que o treinador me deu na semifinal e hoje pude começar novamente e contribuir com a vitória. Parabenizar toda a equipe, foi um ano muito conturbado, mas no final deu tudo certo . Richarlison em entrevista à Cazé TV.

O Tottenham teve uma campanha decepcionante na Premier League e terminou a temporada na 17ª colocação. O título da Liga Europa não representou apenas uma quebra de jejum, ele veio com um bônus valioso: uma vaga direta na próxima edição da Liga dos Campeões.

A última conquista do Tottenham havia sido a Copa da Liga Inglesa, na temporada 2007/08. No cenário europeu, o intervalo foi ainda maior: foram 41 anos sem títulos internacionais, desde a conquista da Copa da UEFA (atual Liga Europa) em 1984.