Endrick, do Real Madrid, pode perder Copa do Mundo de Clubes após lesão na coxa

(Reuters) - O atacante brasileiro Endrick sofreu uma lesão na parte posterior da coxa de sua perna direita durante a vitória do Real Madrid por 2 x 0 sobre o Sevilla, informou o clube espanhol nesta quarta-feira, na mais recente lesão de um jogador da equipe.

O Real Madrid não forneceu um cronograma para o retorno do jogador, mas a imprensa espanhola informou que o atleta pode ficar afastado por pelo menos dois meses, forçando-o a perder a Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos.

"Após os exames realizados hoje em nosso jogador Endrick pelos serviços médicos do Real Madrid, ele foi diagnosticado com uma lesão no tendão da parte posterior da coxa da perna direita. Ele será monitorado de perto", disse o Real em um comunicado.

O jogador de 18 anos também perderá os próximos jogos da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra Equador e Paraguai.

Endrick se soma à crescente lista de lesionados do Real Madrid, que já inclui Vinicius Júnior, Lucas Vázquez, Dani Carvajal, Éder Militão, Eduardo Camavinga, Antonio Rudiger, Ferland Mendy e David Alaba.

O Real Madrid recebe o Real Sociedad em seu último jogo da temporada de LaLiga no sábado, antes de iniciar sua campanha na Copa do Mundo de Clubes contra o Al-Hilal no próximo mês.

(Por Janina Nuno na Cidade do México)