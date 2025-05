Por que Leila não colocou o Palmeiras entre os signatários das exigências dos clubes?

O Palmeiras não assinou a lista de exigências feita em conjunto e enviada à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pelos clubes da Liga Futebol União (LFU) e da Liga Brasileira de Futebol (Libra). O manifesto, divulgado na segunda-feira, contou com o apoio de 38 dos 40 times com direito a voto e incluía propostas como a criação de uma liga nacional independente, maior peso na votação para a presidência da CBF e a implementação de regras de Fair Play Financeiro.

O Palmeiras é uma das equipes que apoiam a candidatura de Samir Xaud à presidência da CBF. Segundo apurou o Estadão, o clube decidiu não subscrever o manifesto por entender não ser o momento ideal para realizar cobranças, e que o futuro presidente da CBF precisa de tranquilidade para trabalhar e cumprir os objetivos estabelecidos pela gestão.

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, aliada de Ednaldo Rodrigues, afastado do cargo na última quinta-feira pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), não demonstrava apoio a nenhum dos postulantes à presidência da CBF até sábado, quando foram anunciadas as pré-candidaturas. Posteriormente, ela declarou que Xaud apresentava "as melhores propostas".

"Ele (Xaud) se mostrou comprometido com as pautas que o Palmeiras vem defendendo durante a minha gestão, como a implementação do Fair Play Financeiro, a redução dos campeonatos estaduais e a criação de uma liga que dê autonomia aos clubes na organização das competições nacionais", afirmou Leila, por meio da assessoria de imprensa do clube.

Além do Palmeiras, outros nove clubes das primeiras e segundas divisões assinaram a chapa de Samir Xaud: Botafogo, Vasco, Grêmio, CRB, Criciúma, Amazonas, Paysandu, Remo e Volta Redonda-RJ. O Remo foi o único time, junto com o Palmeiras, que não assinou o manifesto de exigências dos clubes.

Junto do apoio desses dez clubes, Xaud também conta com a adesão de 25 das 27 federações estaduais, o que o torna a única chapa na eleição marcada para o próximo domingo, dia 25 de maio. Nesse cenário, ele será aclamado novo presidente da CBF, assumindo a vaga deixada por Ednaldo.

Nas eleições da CBF, as federações estaduais têm maior influência, pois cada uma possui peso três na votação, enquanto os clubes da Série A têm peso dois e os da Série B, peso um. Para registrar uma chapa, é necessário obter o apoio de pelo menos oito federações e cinco clubes. O peso desproporcional das federações no processo eleitoral é uma das principais reclamações dos clubes signatários do manifesto.

"O futuro do futebol brasileiro é inegociável para nós. E os clubes brasileiros estão juntos, mobilizados e conscientes de que este momento, de mais uma eleição conturbada para a escolha da próxima liderança à frente da Confederação Brasileira de Futebol, demanda ações e medidas objetivas de transformação, transparência e modernização do nosso futebol", diz o manifesto dos times signatários.

Confira a lista de exigências feitas pelos clubes:

- Alteração do processo eleitoral, especialmente no que se refere ao peso dos votos;

- Obrigatoriedade da participação dos clubes em todas as assembleias gerais da CBF;

- Compromisso de criação da liga e reconhecimento de que as propriedades comerciais das Séries A e B pertencem aos clubes;

- Alteração das regras de governança, dando efetivamente poder executivo à Comissão Nacional de Clubes;

- Profissionalização da arbitragem garantindo dedicação exclusiva dos árbitros das séries A e B, e investimento em treinamento permanente;

- O calendário do ciclo 2026-2030 precisa ser aprovado por Libra e LFU em conjunto com CBF;

Fomento e apoio financeiro especialmente direcionado às Séries B, C e D assim como ao Futebol Feminino;

- Estabelecimento de regras de Fair Play Financeiro.