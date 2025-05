Palmeiras x Ceará: informações e prováveis escalações do jogo da Copa do Brasil

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira para jogo decisivo contra o Ceará pela terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, São Paulo (SP).

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira levou a vantagem para o jogo de volta depois de vencer o primeiro compromisso por 1 a 0, na Arena Castelão, com gol de Gustavo Gómez. A vitória palmeirense na capital cearense encerrou a sequência invicta do Vozão de oito meses jogando em casa.

Para esta partida, o técnico Abel Ferreira terá os retornos do zagueiro Micael e do atacante Vitor Roque. O primeiro está recuperado de entorse no tornozelo esquerdo, enquanto o camisa 9 volta depois de ser liberado do último jogo por problemas pessoais. Por outro lado, Bruno Rodrigues, ainda em transição física é baixa.

Dessa forma, o Palmeiras deve ter praticamente força máxima à disposição. O atacante Paulinho foi desfalque nos dois últimos jogos, preservado enquanto segue um cronograma individualizado. Ele fez parte do treino nos últimos dois dias e é dúvida.

Do lado do Ceará, Pedro Raul será reforço para a equipe. O atacante sofreu uma torção no tornozelo na partida anterior, contra o Sport, pelo Brasileirão, mas treinou com o elenco e viajou a São Paulo. Além do ex-Corinthians, o goleiro Bruno Ferreira também viajará com o elenco, após se recuperar de lesão e deixar o departamento médico. Fernando Sobral retorna de suspensão e também reforça os cearenses.

O único desfalque do Vozão, por outro lado, o é o meio-campista Rômulo, por questões contratuais. O atleta está emprestado pelo Palmeiras e, por isso, é baixa para Léo Condé.

FICHA TÉCNICA:



PALMEIRAS X CEARÁ

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 22 de maio de 2025 (quinta-feira)



Hora: às 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.



Técnico: Abel Ferreira

CEARÁ: Fernando Miguel; Fabiano, Willian Machado, Marllon e Dieguinho; Matheus Bahia, Lourenço e Lucas Mugni; Pedro Henrique, Galeano e Lelê (Pedro Raul)



Técnico: Léo Condé