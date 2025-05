Palmeiras tenta igualar melhor marca de vitórias do ano enquanto busca classificação na Copa do Brasil

O recorde de vitórias consecutivas do Palmeiras, nesta temporada, é sete. Mas, depois de ter essa sequências interrompida, o Verdão está perto de igualar essa marca e pode fazer isso em duelo decisivo contra o Ceará, pela terceira fase da Copa do Brasil.

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira conquistou as sete vitórias consecutivas nos mês de abril, terminando o quarto mês do ano quase invicto. As vitórias foram contra Sporting Cristal, Sport, Cerro Porteño, Corinthians, Internacional, Fortaleza e Bolívar.

Essa sequência foi interrompida pelo Bahia, que venceu o Palmeiras, por 1 a 0, no Allianz Parque, no último dia 30 de abril. Este compromisso marcou a última derrota palmeirense no ano. Depois disso, o Verdão engatou seis vitórias: contra Ceará, Vasco, Cerro Porteño, São Paulo, Bolívar e Red Bull Bragantino.

Uma vitória sobre o Ceará classificaria o Verdão com mais tranquilidade na Copa do Brasil. Contudo, a equipe alviverde venceu o primeiro jogo, por 1 a 0, e levou a vantagem para o jogo de volta, que acontece no Allianz Parque, nesta quinta-feira, a partir das 19h30 (de Brasília). Assim, o Palmeiras joga apenas pelo empate.

As sete vitórias seguidas reuniram a melhor sequência do Palmeiras desde junho/julho de 2021, quando o time comandado por Abel obteve nove triunfos seguidos. Agora, o Verdão tem a chance de repetir a melhor marca do ano e tentar bater o recorde da Era Abel Ferreira.