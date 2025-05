Palmeiras no Mundial: veja prazo para inscrição de jogadores contratados na janela inédita

A Fifa anunciou, nesta quarta-feira, como funcionará a janela de transferências especial da Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras e os outros 31 clubes participantes da competição poderão reforçar o elenco para disputa da primeira edição do torneio.

A janela de transferências inédita ficará aberta entre 1º e 10 de junho. Sendo assim, a Fifa definiu que a lista final com os atletas inscritos deve ser feita até o dia 10 de junho. Os clubes também poderão adicionar ou substituir jogadores entre os dias 27 de junho e 3 de julho, período que antecede as oitavas de final do Mundial.

A medida, aprovada pelo Conselho da Fifa em 2024, estimula a renovação de contratos expirantes e a contratação de reforços para a Copa do Mundo de Clubes.

A Fifa confirmou que a janela de transferências será em todos os 20 países com representantes no torneio. Ou seja, equipes de África do Sul, Alemanha, Argentina, Arábia Saudita, Áustria, Brasil, Coreia do Sul, Egito, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália, Japão, México, Marrocos, Nova Zelândia, Portugal e Tunísia terão esse período extra para negociações.

Datas e sedes da Copa do Mundo de Clubes

Com 63 jogos, a Copa do Mundo de Clubes contará com 32 clubes, das seis confederações continentais, que serão distribuídos em 11 sedes nos Estados Unidos: Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Nashville, Miami, Nova Iorque/Nova Jersey, Orlando, Filadélfia, Seattle e Washington D.C.

A abertura será no Hard Rock Stadium, na Flórida, no dia 14 de junho. A final ocorrerá no MetLife Stadium, em Nova Jérsei, no dia 13 de julho.

A estreia do Palmeiras acontece no dia 15 de junho, contra o Al-Ahly, às 19 horas (de Brasília), no MetLife Stadium. O Verdão está no Grupo A ao lado de Porto (POR), Al Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA).