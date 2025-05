Palmeiras cede empate ao Fortaleza pelo Brasileirão sub-20 e vê vantagem na ponta diminuir

O Palmeiras cedeu empate ao Fortaleza, nesta quarta-feira, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. As Crias da Academia abriram 2 a 0 de vantagem, mas viram o Leão empatar e dar números finais ao jogo: 2 a 2. Benedetti e Robson marcaram para o Verdão, enquanto André e Caio Wesley fizeram para o Tricolor, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú (CE).

Com este resultado, o Verdão se mantém na liderança do Brasileirão sub-20, com 24 pontos conquistados. Assim, os comandados por Lucas Andrade veem o Athletico-PR, com 22 encostarem na ponta. O Fortaleza, por sua vez, fica com 17 pontos.

Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Flamengo, pela 12ª rodada. A bola rola na segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), na Arena Barueri. Antes, no sábado, o Verdão enfrenta o São Bento, às 15 horas, pelo Paulista sub-20. O Fortaleza entra em campo na próxima quinta-feira, quando enfrenta o Botafogo, às 15 horas, no Rio de Janeiro.

O jogo

O Palmeiras abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo. Depois de cobrança de lateral, Gilberto tabelou com Antônio Marcos e levantou a bola na área. O goleiro do Fortaleza espalmou para frente e deixou a bola chegar no pé de Benedetti, que, de frente para o gol, finalizou e estufou a rede.

A equipe alviverde ampliou aos 40. Gilberto cobrou falta pela direita e colocou a bola na cabeça de Robson, que desviou para o gol.

O Fortaleza fez um gol relâmpago na volta do intervalo e diminuiu o prejuízo. Antes do primeiro minuto, André avançou pela esquerda, apareceu na área após cruzamento e viu Caio Wesley disputar com Benedetti, que não conseguiu afastar. A bola sobrou com André, que bateu para o gol.

Aos 10, Robson quase fez o terceiro do Verdão, de cabeça, mas Cássio salvou. O Fortaleza não cedeu e conseguiu o empate aos 15 após falha de Rocha. O zagueiro errou o domínio sob pressão e perdeu a bola perto da área. Rocco recuperou, bateu cruzado e mandou para Caio Wesley apenas desviar para o gol de Aranha.